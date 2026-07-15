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Zelenski anunță că Ucraina va putea produce rachete Patriot până la sfârşitul anului 2026

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Volodimir Zelenski.
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat miercuri că estimează că Ucraina va fi capabilă să producă „până la sfârşitul anului 2026” rachete destinate sistemelor de apărare Patriot, de care are nevoie pentru a contracara atacurile ruseşti cu rachete balistice care s-au intensificat, notează AFP și Agerpres.

Ţara suferă de o lipsă de muniţie pentru aceste sisteme americane de apărare antiaeriană, considerate cele mai eficiente împotriva rachetelor balistice ruseşti şi intens solicitate pentru a proteja capitala sa, Kiev, care este vizată din ce în ce mai des.

„Estimăm că până la sfârşitul anului 2026 vom dobândi capacitatea de a produce din punct de vedere tehnic propriile noastre rachete cu o echipă ucraineană. Rachete americane fabricate de propriile noastre forţe”, a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă la Kiev în cadrul unui summit Ucraina - Europa de Sud-Est.

„Lucrăm în prezent la licenţele Patriot”, a adăugat el.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat săptămâna trecută, cu ocazia unei apariţii în faţa presei alături de Zelenski în marginea unui summit NATO, intenţia sa de a autoriza Ucraina să fabrice rachete destinate bateriilor Patriot, un element cheie al apărării sale împotriva atacurilor balistice ruseşti.

Modalităţile şi calendarul unei eventuale licenţe de producţie pentru rachetele PAC-3 nu au fost însă precizate.

Potrivit publicaţiei Kyiv Independent, care citează un oficial ucrainean, grupul american Lockheed Martin susţine ideea de a acorda Ucrainei licenţele necesare.

Zelenski afirmase deja săptămâna trecută că doreşte să obţină această capacitate "cât mai repede posibil" pentru a începe producţia în ţara sa.

Chiar şi în cazul unui acord rapid, implementarea unei astfel de capacităţi industriale ar urma să dureze mai mult de un an şi nu va permite satisfacerea nevoilor imediate ale Ucrainei.

Stocurile americane de rachete interceptoare sunt, de altfel, sub presiune după conflictele recente din Orientul Mijlociu.

Potrivit grupului de experţi americani FPRI, sunt necesare 24 de luni pentru producţia unei rachete PAC-3 MSE şi 30 de luni pentru cea a motorului său.

Pe de altă parte, luni, nouă ţări europene şi Ucraina au anunţat crearea unei coaliţii în vederea dezvoltării unor capacităţi antibalistice europene pentru a proteja continentul.

Editor : A.P.

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