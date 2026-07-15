Reprezentativa Argentinei, campioana mondială en-titre, întâlneşte Anglia, pentru un loc în finala Cupei Mondiale. Meciul are loc astăzi, de la ora 22.00, la Atlanta, și va fi arbitrat de americanul Ismail Elfath. Partida poate fi urmărită aici, în format LIVE TEXT.

LIVE TEXT, începând cu ora 22:00:

După ce a ratat la mustaţă calificarea în 1990 şi 2018, Anglia se află din nou la un pas de a ajunge pentru a doua oară în finala Cupei Mondiale FIFA, deşi în calea sa stă marea rivală şi campioana en-titre, Argentina.

Anglia şi-a început campania la Cupa Mondială FIFA 2026 în forţă, impunându-se cu 4-2 după un meci plin de răsturnări de situaţie cu Croaţia, în primul meci din Grupa L. A urmat un egal 0-0 destul de monoton cu Ghana, înainte ca echipa să-şi asigure calificarea pe primul loc prin victoria cu 2-0 împotriva Panama. Jucătorii lui Thomas Tuchel au dat dovadă de o perseverenţă extraordinară, reuşind să revină după ce au fost conduşi cu un gol şi să învingă Republica Democratică Congo în şaisprezecimile de finală, iar apoi au trebuit să dea tot ce au avut mai bun, cu doar 10 jucători pe teren, pentru a găsi o cale de a trece de co-gazdele din Mexic în optimile de finală. „Cei Trei Lei” au dat dovadă de aceeaşi tărie de caracter şi în sferturile de finală, revenind de la un scor defavorabil pentru a învinge Norvegia cu 2-1, graţie altor două goluri marcate de talismanul echipei, Jude Bellingham.

Lionel Messi a dat tonul unui turneu incredibil, în care s-au doborât numeroase recorduri, în timp ce Argentina şi-a început apărarea titlului cu o victorie cu 3-0 împotriva Algeriei, marcând o triplă şi devenind astfel, la egalitate, cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. El şi-a consolidat rapid acest titlu cu alte goluri în victoriile împotriva Austriei şi Iordaniei, înainte de a mai înscrie în două victorii pline de răsturnări de situaţie, cu scorul de 3-2, împotriva Capului Verde în şaisprezecimile de finală (după prelungiri) şi împotriva Egiptului în optimile de finală. Echipa lui Lionel Scaloni a avut nevoie din nou de 120 de minute pentru a-şi asigura accesul în această semifinală, Julian Alvarez şi Lautaro Martinez marcând amândoi în prelungiri pentru a asigura o victorie cu 3-1 în sferturile de finală împotriva Elveţiei.

Anglia, în semifinale pentru a doua oară în ultimele trei ediţii ale Cupei Mondiale

Anglia s-a calificat în semifinale pentru a doua oară în ultimele trei ediţii ale Cupei Mondiale, după ce a pierdut cu 1-2 în faţa Croaţiei, la prelungiri, la Cupa Mondială din Rusia 2018. Această înfrângere a urmat unei dezamăgiri similare în semifinalele de la Cupa Mondială din Italia 1990 - unde "Cei Trei Lei" au fost învinşi la loviturile de departajare de Germania de Vest -, singura altă calificare a echipei în această etapă având loc acum 60 de ani, când a reuşit să câştige titlul mondial. Harry Kane a fost, de asemenea, căpitanul echipei în înfrângerea suferită în faţa Croaţiei în 2018, iar după ce a terminat acel turneu ca golgheter, jucătorul de la Bayern München se numără din nou printre principalii pretendenţi la Gheata de Aur adidas.

Echipa lui Tuchel este însă departe de a fi o echipă bazată pe un singur jucător, iar Kane a fost susţinut cu pricepere în zona decisivă a terenului de către la fel de prolificul Bellingham. Ambii jucători au câte şase goluri la activ în tot atâtea meciuri - fiind prima dată când o naţiune are doi jucători care au marcat câte şase goluri la Cupa Mondială. Marcus Rashford este singurul alt jucător care a marcat până acum, deşi Anthony Gordon şi Bukayo Saka reprezintă o ameninţare ofensivă serioasă şi au oferit câte trei pase decisive fiecare.

Argentina, triplă campioană mondială, își apără titlul

Argentina, triplă campioană mondială, îşi propune să devină prima echipă care îşi apără titlul de campioană mondială după Brazilia în 1962 şi se află în semifinale pentru a şasea oară.

Albiceleste are un palmares perfect în această fază a competiţiei, calificându-se în finală la toate cele cinci participări anterioare. Messi a fost, de asemenea, o figură cheie în ultimele două semifinale disputate de echipa sa, transformând primul penalty al echipei sale în victoria la loviturile de departajare împotriva Olandei în 2014 şi deschizând apoi scorul de la 12 yarzi în victoria cu 3-0 împotriva Croaţiei de acum patru ani.

Cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale a fost, încă o dată, punctul central al atacului Argentinei în America de Nord, dar efortul de echipă este cel care i-a adus pe argentinieni la un pas de a scrie istorie. Alţi şapte jucători au marcat, iar alţi opt au oferit pase decisive. În apărare, între timp, perechea de fundaşi centrali formată din Cristian Romero şi Lisandro Martinez s-a arătat la fel de combativă ca întotdeauna, în timp ce câştigătorul Mănuşii de Aur din 2022, Emiliano Martinez, rămâne o prezenţă intimidantă între buturi.

Întâlniri anterioare la Cupa Mondială

Au avut loc câteva întâlniri între aceste echipe la Cupa Mondială, Anglia înregistrând trei victorii, faţă de cele două ale Argentinei.

Primele două victorii ale Angliei au avut loc la ediţiile din 1962 şi 1966 - graţie unei victorii cu 3-1 în faza grupelor şi unui triumf cu 1-0 în sferturile de finală - înainte ca rivalitatea în plină ascensiune să fie alimentată cu adevărat de faimoasa acţiune individuală a lui Diego Maradona şi de golul "Mâna lui Dumnezeu" din victoria Argentinei în sferturile de finală de la Cupa Mondială din Mexic, în 1986.

Douăsprezece ani mai târziu, cele două echipe s-au înfruntat în optimile de finală ale turneului din 1998, desfăşurat în Franţa. Anglia şi Argentina au disputat un meci palpitant la Saint-Étienne, care a inclus un gol spectaculos marcat de adolescentul Michael Owen, celebrul cartonaş roşu primit de David Beckham în urma unei altercaţii cu Diego Simeone şi victoria Argentinei la loviturile de departajare, după ce mijlocaşii echipei „Three Lions”, Paul Ince şi David Batty, au ratat loviturile lor.

La ediţia imediat următoare, cele două echipe au fost repartizate în aceeaşi grupă şi au disputat un meci extrem de disputat la Sapporo, în care Beckham - care devenise între timp căpitanul Angliei - a răzbunat dezamăgirea din urmă cu patru ani, marcând singurul gol al meciului de la punctul cu var. Rezultatul a dus la prima eliminare a Argentinei din faza grupelor la Cupa Mondială în ultimii 40 de ani, în timp ce „Cei Trei Lei” au ajuns în sferturile de finală, înainte de a fi învinşi de Brazilia.

Câştigătoarea va juca în finală cu Spania, care a eliminat Franţa, scor 2-0, în semifinale.

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Editor : Liviu Cojan