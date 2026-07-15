Replica lui Dragoș Pîslaru după postarea ironică a DIICOT: „Când este vorba de oameni vulnerabili mutați de urgență, nu e de glumă”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a reacționat miercuri seara după un mesaj ironic al DIICOT legat de cazul Pașca. După perchezițiile la azilele ilegale din Bihor, Pîslaru s-a plâns că nu a fost anunțat despre această operațiune, în condițiile în care sute de oameni vulnerabili sau bolnavi au fost scoși de urgență din casele lui Pașca. În această dimineață, în contextul unor percheziții la Casa de Pensii, DIICOT a postat pe Facebook mesajul „Scuze că nu am anunțat înainte”.

„Am văzut „ironia” din postarea DIICOT. În general apreciez umorul și în alte condiții ar fi putut fi ceva amuzant. Însă atunci când este vorba de oameni vulnerabili și bolnavi mutați de urgență dis-de-dimineață, nu este deloc de glumă și cred că o mai bună colaborare a instituțiilor statului ar fi mult mai oportună și apreciată”, a scris Pîslaru pe Facebook.

„Propunerea mea rămâne aceea de a avea un protocol de colaborare instituțională care să pună pe primul loc sănătatea și bunăstarea oamenilor vulnerabili afectați de astfel de acțiuni. În absența unui astfel de protocol, viața oamenilor este pusă în pericol, iar prioritatea noastră principală trebuie să fie viața oamenilor”, a continuat el.

Pîslaru a mai spus că, în cazul de la Casa de Pensii, „fiind o speță complet diferită, care nu implică sănătatea a peste 400 de oameni vulnerabili, nu simt absolut nici o nevoie să fi fost informat prealabil în vreun fel. Procurorii trebuie să își facă datoria și să probeze vinovăția oamenilor despre care susțin că au încălcat legea”.

Editor : M.B.