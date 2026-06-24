Iradierea folosită pentru controlul tumorilor de la nivelul plămânului

Tratamentul pentru tumorile pulmonare depinde de tipul bolii, de stadiu și de starea generală a pacientului. În multe situații, iradierea este parte dintr-un plan mai amplu, alături de chirurgia toracică, chimioterapie, imunoterapie sau tratamente țintite. Aflăm mai mult despre radioterapia pentru tratatmentul cancerului pulmonar de la Dr. Filip Calangiu, medic specialist radioterapie.

În cancerul pulmonar, diferența dintre boala localizată și cea extinsă schimbă major opțiunile de tratament. Evaluarea include imagistică, confirmare histopatologică și, când este indicat, teste moleculare care pot orienta terapia. Decizia de tratament pentru cancer pulmonar se ia în echipă, pentru a stabili dacă obiectivul este curativ, de control local sau de ameliorare a simptomelor. Planul trebuie întotdeauna adaptat și funcției respiratorii.

În acest context, radioterapia poate fi folosită pentru tratarea tumorii principale, a ganglionilor afectați sau a unor metastaze care produc simptome. Tehnicile moderne permit planificarea dozei astfel încât să fie protejate cât mai bine țesuturile sănătoase din jur, mai ales plămânul, inima și esofagul. În radioterapia pentru cancerul pulmonar, numărul ședințelor și tipul de tehnică depind de stadiu, localizare și tratamentele asociate. Monitorizarea pe durata tratamentului urmărește atât răspunsul bolii, cât și reacțiile adverse care pot apărea.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.