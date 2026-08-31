Legătura dintre un defect cardiac și un AVC fără cauză evidentă

Uneori, investigațiile efectuate după un accident vascular cerebral nu identifică ateroscleroză importantă, tulburări de ritm sau o altă cauză evidentă. În astfel de cazuri, evaluarea poate urmări și existența unei mici comunicări între camerele inimii, prin care un cheag ar putea ajunge în circulația cerebrală. Despre legătura dintre accidentul vascular cerebral criptogenic și foramen ovale patent aflăm mai mult de la Dr. Andrada Bogdan, medic primar cardiologie cu competență în cardiologia intervențională.

Accidentul vascular cerebral criptogenic este un AVC ischemic pentru care cauza rămâne neidentificată după o evaluare completă. Investigarea include examinarea arterelor, monitorizarea ritmului cardiac și căutarea altor surse posibile de embolie. În accidentul vascular cerebral criptogenic, descoperirea unui foramen ovale patent nu înseamnă automat că acesta a provocat accidentul vascular, deoarece această particularitate este frecventă și la persoane sănătoase. Rolul său trebuie apreciat în funcție de vârsta pacientului, aspectul comunicării și absența altor explicații plauzibile.

Pentru pacienți atent selectați, închiderea foramen ovale patent poate reduce riscul unui nou AVC. Procedura se realizează prin cateter, cu implantarea unui dispozitiv care închide comunicarea dintre atrii, fără operație pe cord deschis. Închiderea foramen ovale patent este luată în considerare în special la adulții tineri sau de vârstă mijlocie cu AVC ischemic fără altă cauză identificată și cu un PFO considerat probabil implicat. Decizia este luată împreună de neurolog și cardiolog, după excluderea atentă a altor cauze.

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Editor : A.D.V.