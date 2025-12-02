Opțiunea minim invazivă pentru nodulii tiroidieni

Ablația prin radiofrecvență a nodulilor tiroidieni este o procedură minim invazivă, care reduce volumul nodulilor fără a necesita intervenție chirurgicală clasică. Aflăm mai mult despre această procedură de tratament de la Dr. Roxana Boanță, medic primar chirurgie generală cu supraspecializare în chirurgia endocrină cervicală.

Nodulii tiroidieni sunt descoperiți frecvent la ecografie, majoritatea fiind benigni, dar capabili să producă disconfort, tulburări locale sau anxietate legată de evoluția lor. Evaluarea endocrinologică și puncția cu ac fin permit diferențierea nodulilor benigni de cei suspectați de malignitate. În cazurile în care nodulii cresc sau produc simptome, tratamentul devine necesar.

Bolile tiroidei includ disfuncții precum hipotiroidismul, hipertiroidismul sau nodulii multipli, afectând metabolismul, energia și echilibrul hormonal. Ablația prin radiofrecvență reprezintă o soluție modernă pentru nodulii benigni simptomatici, protejând funcția tiroidiană și reducând riscurile intervențiilor chirurgicale. Recuperarea este rapidă, iar rezultatele estetice sunt excelente, făcând din această tehnică o alternativă tot mai utilizată.

