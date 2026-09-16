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Ministrul iranian de Externe ironizează SUA pentru pierderile militare suferite în război: „E doar vârful aisbergului”

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Abbas Araghchi
Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi. Foto: Profimedia
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Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a ironizat marţi declaraţiile SUA conform cărora Iranul a fost lăsat fără apărare, făcând referire la un raport al Departamentului Apărării american care detaliază lipsa de muniţie şi daunele suferite de armata americană în timpul războiului din Orientul Mijlociu, relatează dpa, potrivit Agerpres. 

„Ficţiune: Iranul este lipsit de apărare”, a scris Araghchi pe X.

„Realitate: Baze militare americane făcute bucăţi; zeci de avioane pârjolite”.

Araghchi a făcut referire la un raport al Departamentului Apărării al SUA, înaintat Congresului şi publicat luni. El a descris pierderile dezvăluite în raport ca fiind doar „vârful aisbergului”.

Raportul afirmă că atacurile iraniene au avariat sau distrus „sute de clădiri şi instalaţii” la bazele militare americane din
Kuweit, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Irak, Oman şi Iordania.

În raport se menţionează că zeci de avioane de luptă americane şi alte aeronave militare au fost avariate sau distruse în timpul războiului.

La scurt timp după începerea conflictului, preşedintele american Donald Trump a declarat că Republica Islamică nu are „absolut nicio apărare” şi a susţinut că marina, conducerea şi forţele aeriene iraniene au fost distruse.

Un organ de control al Departamentului Apărării american a constatat, de asemenea, că utilizarea masivă de muniţii în timpul operaţiunii Epic Fury împotriva Iranului a provocat o „penurie de stocuri strategice” şi a scos la iveală blocaje în capacitatea industriei de apărare a SUA de a reface stocurile.

Un număr mare de rachete interceptoare, inclusiv rachete Patriot şi THAAD, au fost folosite în timpul conflictului.

THAAD, sau Terminal High Altitude Area Defense, este un sistem conceput pentru a intercepta rachete balistice cu rază scurtă şi medie de acţiune.

Conform raportului, Iranul a distrus, de asemenea, o staţie radar THAAD în valoare de circa 500 de milioane de dolari.

Pentagonul a estimat costul efortului de război până la sfârşitul lunii iunie la 33,4 miliarde de dolari, dintre care peste 22 de miliarde de dolari au fost cheltuiţi pe muniţie.

Editor : C.L.B.

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