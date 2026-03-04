Problema care apare prin cădere, la vârstnici

La vârstnici, o cădere aparent banală poate avea consecințe majore, iar fracturile din zona șoldului sunt printre cele mai severe prin impactul asupra mobilității. Tratamentul rapid și recuperarea bine condusă pot face diferența între reluarea mersului și pierderea independenței. Despre fractura de șold aflăm mai mult de la Dr. Vladimir Pușcașu, medic primar ortopedie și traumatologie.

Fractura de șold apare cel mai frecvent după o cădere, mai ales pe fond de osteoporoză, dar poate surveni și prin traumatisme mai mari la persoane tinere. Semnele tipice includ durere intensă, imposibilitatea de sprijin pe picior, scurtarea și rotația externă a membrului afectat. În fractura de șold, evaluarea urgentă include radiografie și, uneori, investigații suplimentare dacă imaginea nu este clară. Intervenția promptă reduce riscul de complicații legate de imobilizare, precum tromboza venoasă, infecțiile respiratorii sau deteriorarea stării generale.

Proteza de șold este una dintre soluțiile frecvent utilizate în anumite tipuri de fracturi, mai ales când zona fracturată are risc mare de necroză sau nu permite o fixare stabilă. Alegerea între osteosinteză și proteză depinde de localizarea fracturii, vârsta, calitatea osului și nivelul de funcționare anterior. Prin protezarea șoldului se urmărește mobilizarea cât mai rapidă și reducerea durerii, cu un program de recuperare adaptat. Succesul pe termen lung depinde de reabilitare, prevenția căderilor și managementul osteoporozei.

