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Bolojan vrea să schimbe legislația pentru prosumatori: „Pe viitor, cine injectează energie în sistem ar trebui să aibă și stocare”

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Doi oameni montează panouri fotovoltaice pe un acoperiș.
Ilie Bolojan propune modificarea legislației pentru prosumatori, astfel încât instalarea de panouri fotovoltaice să fie condiționată de existența unor sisteme de stocare a energiei. Foto: Profimedia
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Premierul interimar Ilie Bolojan spune că legislația pentru prosumatori ar trebui modificată, astfel încât, pe viitor, cei care instalează panouri fotovoltaice și injectează energie în sistem să aibă și capacități de stocare. România are în prezent aproximativ 350.000 de prosumatori, însă doar o treime dintre aceștia dispun și de instalații de stocare, potrivit premierului. El susține că producția mare de energie solară în timpul zilei și scăderea acesteia în orele cu un consum ridicat generează volatilitate și dezechilibre în sistem.

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„Un aspect foarte important este să facem modificări legislative şi să venim cu reglementări care să genereze comportamente sănătoase, să facă sistemul energetic mai eficient şi să reducă dezechilibrele şi volatilitatea din sistem. Gândiţi-vă că o componentă importantă din producţie este astăzi asigurată de prosumatori, avem 350.000 astăzi, dar dintre care doar o treime au instalaţie de stocare, iar numărul lor este în creştere foarte mare. Ca atare, avem o volatilitate foarte puternică, pentru că fotovoltaicul, ştiţi foarte bine, generează o producţie mare în orele de prânz şi o producţie redusă dimineaţa sau seara, când avem un consum însă energetic mare, ceea ce înseamnă volatilitate şi dezechilibre. Şi reglementările pe care trebuie să le adoptăm consider că trebuie să fie de natură a nu mai permite ca în viitor să instalezi instalaţii fotovoltaice şi să injectezi în sistem fără să ai şi stocarea asigurată, în aşa fel încât dezechilibrele care le avem astăzi, care în anumite zone ale sistemului devin critice, să nu fie amplificate şi să nu creeze alte probleme în sistem”, a declarat premierul interimar, vineri, la Palatul Victoria.

Premierul interimar a mai spus că bateriile și invertoarele aferente ar trebui integrate într-o formulă de dispecerizare, astfel încât furnizorii și operatorii din energie să poată utiliza mai eficient capacitățile disponibile și să reducă cheltuielile generate de dezechilibre.

Potrivit acestuia, problema se reflectă în cele din urmă și în costurile suportate de consumatori.

„Este necesar ca bateriile şi invertoarele aferente să intre într-o formulă de dispecerizare, astfel încât furnizorii şi operatorii de energie să îşi poată folosi cât mai bine capacităţile, să aibă cheltuieli cât mai mici şi să nu socializeze costurile. Pentru că asta înseamnă că orice cost care este generat de dezechilibre, într-o formă directă sau indirectă, se mută în facturile pe care cetăţenii le plătesc şi asta este o formă pentru a scădea valoarea facturii”, a afirmat Bolojan.

În ceea ce îi privește pe prosumatorii care au deja panouri fotovoltaice, premierul spune că aceștia ar trebui stimulați să își crească gradul de autoconsum, în special în orele de seară. De asemenea, acolo unde este posibil, ar trebui sprijinită instalarea capacităților de stocare. Astfel, energia produsă în timpul zilei ar putea fi păstrată și utilizată în perioadele în care producția fotovoltaică scade, în loc ca surplusul să fie injectat în rețea în orele de producție ridicată.

Citește și: Ilie Bolojan propune partidelor un „pact pe energie” cu patru mari priorități. Cu ce va fi înlocuită producția de la Cernavodă

Editor : A.D.

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