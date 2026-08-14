Mai multe desene graffiti, inclusiv „inima ANNA”, curățate de pe Transfăgărășan

O echipă de voluntari au curățat nu mai puțin de desene graffiti, inclusiv „inima ANNA”, de pe Transfăgărășan.

O companie de facility management a contactat Salvamont Argeș după apariția imaginilor și a propus executarea lucrărilor de curățare pro bono. In urma primirii unui răspuns pozitiv, echipa mobilă de operatori a lucrat patru ore, la km 115, în prezența echipei Salvamont.

Cei de la Prologic facility management au scos 11 însemne în total, pe circa 25 mp.

Unele dintre ele arau vechi de cel puțin nouă ani.

Editor : Sebastian Eduard