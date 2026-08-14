Comandorul în rezervă Sandu-Valentin Mateiu a declarat vineri, în direct la Digi24, că „este o cursă contra cronometru” pentru consolidarea apărării antidronă a României. El spune că drona prăbușită la Luncavița nu a fost detectată cel mai probabil din cauza altitudinii de zbor și a condițiilor geografice din zonă.

Întrebat despre drona care s-a prăbușit în apropierea localității Luncavița, Sandu Valentin Mateiu a spus că România a avut „noroc” că incidentul nu s-a soldat cu victime și a explicat de ce aparatul nu ar fi fost detectat de sistemele radar ale MApN.

„Ce putem în clipa de față să vedem sunt următoarele elemente: întâi, am avut noroc, nu sunt victime. Nu a fost detectată această dronă de către sistemele noastre și asta foarte probabil din cauza condițiilor geografice. Dacă ne uităm la linia Isaccea – Rachelu – Luncavița, este locul în care Munții Măcinului ajung lângă Dunăre și a fost foarte greu să fie detectată”, a declarat comandorul în rezervă.

El a analizat și imaginile în care apare drona și a spus că aceasta pare să fi zburat la o altitudine de câteva sute de metri.

„Avem imagini din acel video, cred că realizat la Rachelu, pentru că apare acea frumoasă biserică din Rachelu ca element de referință. Și drona se vede, are aripi Delta, vom vedea dacă este un Shahed sau nu. Zboară la vreo câteva sute de metri și asta explică faptul că nu a fost văzută de către radarele noastre”, a afirmat Mateiu.

„Este o cursă contra cronometru”

Comandorul în rezervă a spus că România trebuie să accelereze dotarea cu sisteme și senzori capabili să detecteze și să urmărească astfel de ținte, dar și cu sisteme antidronă.

„În clipa de față este o cursă contra cronometru. Armata încearcă să aducă sisteme și senzori pentru a detecta și a lua în urmărire această țintă și sisteme amplasate la sol, antidronă”, a declarat el.

Mateiu consideră că Rusia va continua atacurile asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, ceea ce crește riscul unor noi incidente în apropierea teritoriului României.

„Rușii vor continua să atace porturile ucrainene de la Dunăre. Foarte probabil, ținta acestei drone era Reni, dar în ansamblu nu contează intenția inițială, ci contează rezultatul. Până la urmă, locuitorii din Luncavița au fost cei ale căror vieți, proprietăți au fost amenințate”, a spus el.

„De aceea avem o cursă. Noi trebuie, vrem, nu vrem, chiar dacă suntem o țară care nu este implicată în conflict, să luăm măsuri. În același timp, rușii vor continua să lovească porturi ucrainene de la Dunăre, navele care pleacă din porturi ucrainene în Marea Neagră”, a adăugat Mateiu.

„Trebuie să fim atenți la Constanța”

Comandorul în rezervă a avertizat că, pe măsură ce Ucraina își va intensifica exporturile de cereale prin România, trebuie acordată o atenție sporită și zonei Constanța.

„Rusia atacă culoarul cerealier ucrainean, de la terminale cerealiere, la navele care pleacă din Odesa, în proximitatea apelor ucrainene, sau mai departe, în zona economică exclusivă a României, atacă porturile ucrainene de la Dunăre în care ar putea să plece.

În final, ucrainenii vor fi obligați să exporte cerealele lor prin România. De aceea, pe lângă acest pericol al zonelor care pot fi în România când rușii încearcă să lovească porturile Ucrainei la Dunăre, trebuie să fim atenți la Constanța”, a spus Mateiu.

Ce ar trebui să facă România

În ceea ce privește răspunsul României la astfel de incidente, Mateiu consideră că prioritatea trebuie să fie consolidarea apărării, urmată de cooperarea cu aliații și de protestele diplomatice.

„Mai întâi, măsurile militare. Sunt convins că armata va lua toate măsurile necesare pentru a încerca să interceptăm toate aceste drone, să le angajăm, să le doborâm în condiții de siguranță. Apoi, firește, cele două elemente: protestul diplomatic și apelul la aliați”, a declarat el.

Comandorul în rezervă a avertizat însă că România nu poate ajunge la un sistem de apărare care să garanteze interceptarea tuturor dronelor: „În război nu există apărare 100%, indiferent câte măsuri vom lua, va exista întotdeauna posibilitatea să nu vedem dronele sau să nu le putem doborî”, a afirmat Mateiu.

El a spus că armata trebuie să-și îmbunătățească în continuare sistemele de observare, comandă și control, precum și dispozitivul de apărare antidronă.

„Trebuie să vedem realitatea acum, ce facem acum și ce obținem. Cred că armata noastră își va perfecționa sistemul și de observare și de comandă-control, răspuns rapid și dispozitivul de apărare antidronă din aer și cel de apărare antidronă de la sol”, a spus el.

Mateiu a avertizat că incidentele de acest tip sunt inevitabile cât timp războiul continuă în apropierea României.

„De vreme ce avem un război lângă noi, purtat cu o ferocitate pe care mulți dintre noi nu o înțeleg, vom avea aceste incidente și nu există 100% apărare, așa că cetățenii trebuie să creadă în acele apeluri, chiar dacă uneori deranjează și îi înțeleg pe operatorii de turism din zonă, dar trebuie să înțeleagă acest fapt și să-și ia măsurile elementare de protecție”, a declarat comandorul în rezervă.

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Editor : C.S.