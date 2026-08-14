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News Alert O dronă s-a prăbușit în nordul județului Tulcea. MApN: Un elicopter IAR PUMA 330 SOCAT cercetează zona

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Dronă Shahed. Foto: REUTERS/Roman Petushkov
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Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a transmis, vineri, o alertă extremă de informare a populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe o durată estimată de 90 de minute. MApN transmite că o dronă a căzut în zona localității Luncavița, la cinci kilometri de frontiera cu Ucraina. Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită.

ACTUALIZARE 12:30 Ministerul Apărării Naționale a fost informat vineri, 14 august, cu privire la semnalarea, prin apel la numărul unic de urgență 112, a unei drone căzute în zona localității Luncavița, județul Tulcea, la cinci kilometri de frontiera cu Ucraina, arată un comunicat de presă. 

„Din datele disponibile până în acest moment, ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MApN, aceasta evoluând la o înălțime foarte mică. 

Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și, din informațiile preliminare, nu a provocat victime sau pagube materiale. 

O echipă a Ministerului Apărării Naționale, cu un elicopter IAR PUMA 330 SOCAT, va cerceta zona. 

Vom reveni cu informații în funcție de evoluția situației”, mai arată sursa citată.

Știrea inițială:

În mesajul transmis populaţiei din nordul judeţului Tulcea în jurul orei 11:48, autorităţile îndeamnă oamenii să-şi păstreze calmul şi să se protejeze în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă.  

În lipsa unui adăpost, cetăţenii sunt sfătuiţi să rămână în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţii exteriori. 

Citește și A treia alertă de dronă într-o zi: avioane F-18 spaniole au fost ridicate în aer. Aparatul fără pilot a intrat 12 minute în România 

Editor : A.C.

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