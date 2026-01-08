Live TV

Probleme intime asociate modificărilor hormonale

Dr. Virginia Țârlea

Schimbările hormonale pot influența semnificativ sănătatea intimă feminină. Recunoașterea simptomelor permite soluții eficiente și sigure. Despre una din problemele intime cauzate de schimbările hormonale de la menopauză aflăm mai mult de la Dr. Virginia Țârlea, medic primar obstetrică-ginecologie.

Atrofia vaginală apare ca urmare a scăderii nivelului de estrogen. Mucoasa devine mai subțire, mai fragilă și mai puțin elastică. Atrofia vaginală poate provoca disconfort și durere la contactul sexual. Diagnosticul este clinic și ghidează tratamentul.

Menopauza reprezintă o etapă fiziologică, dar cu multiple implicații. Simptomele variază semnificativ de la o femeie la alta. Menopauza este adesea asociată cu modificări urogenitale persistente. Abordarea terapeutică trebuie adaptată profilului individual.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

