Procedura care abordează tumora ficatului direct prin vasele de sânge

Unele tumori ale ficatului nu pot fi îndepărtate chirurgical, dar pot beneficia de tratamente aplicate direct în zona bolnavă. O astfel de abordare folosește arterele care hrănesc tumora pentru a concentra tratamentul acolo unde este nevoie. Despre chimioembolizarea hepatică transarterială aflăm mai mult de la Conf. Dr. Bogdan Popa, medic primar radiologie-imagistică medicală cu supraspecializare în radiologie intervențională.

Hepatocarcinomul apare cel mai frecvent pe un ficat afectat de ciroză sau de o boală hepatică cronică. Alegerea tratamentului depinde atât de dimensiunea și numărul tumorilor, cât și de cât de bine mai funcționează ficatul. La pacienții diagnosticați cu hepatocarcinom într-un stadiu timpuriu pot fi posibile rezecția, transplantul sau procedurile de distrugere locală a tumorii. În alte stadii, tratamentele prin vasele de sânge ale ficatului pot deveni o opțiune importantă.

Chimioembolizarea transarterială presupune introducerea unui cateter până în arterele care alimentează tumora, urmată de administrarea locală a tratamentului și reducerea fluxului sanguin către leziune. Astfel, substanța terapeutică este concentrată în tumoră, iar alimentarea acesteia cu sânge este diminuată. Pentru chimioembolizare, indicația este stabilită mai ales în anumite forme de boală localizată în ficat, la pacienți cu funcție hepatică suficient de bună. După procedură, investigațiile imagistice urmăresc cât de bine a răspuns tumora și dacă sunt necesare alte ședințe de tratament.

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Editor : A.D.V.