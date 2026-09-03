Pentagonul introduce, cu efect imediat, testarea obligatorie pentru deficitul de testosteron în cazul bărbaților de peste 30 de ani din armata americană, atât militari activi, cât și rezerviști. Măsura, promovată de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, este prezentată drept o modalitate de îmbunătățire a stării de sănătate și a capacității de luptă, însă mai mulți medici avertizează că screeningul la scară largă ar putea conduce la tratamente inutile sau chiar riscante. Pentru femei, testarea nu va fi obligatorie, dar ghidul prevede monitorizarea eventualelor dezechilibre hormonale și stabilește situațiile în care femeile aflate la menopauză ar putea primi testosteron.

Pentagonul a publicat noile ghiduri clinice pentru identificarea și tratarea deficitului de testosteron în rândul militarilor americani. Regulile intră în vigoare imediat și stabilesc proceduri standardizate pentru personalul activ și pentru rezerviști, relatează Reuters.

Potrivit documentului, bărbații cu vârsta de cel puțin 30 de ani vor fi supuși obligatoriu unor analize de sânge pentru măsurarea nivelului de testosteron. Testarea va fi realizată în cadrul evaluărilor medicale periodice.

În cazul militarilor sub 30 de ani, analizele nu vor fi obligatorii. Aceștia vor putea solicita testarea sau vor fi îndrumați să o facă dacă medicii identifică simptome care ar putea indica un deficit hormonal.

Pentagonul susține că măsura urmărește identificarea problemelor hormonale și a celor legate de disponibilitatea redusă a energiei, care ar putea afecta sănătatea și performanțele militarilor. Ghidul descrie nivelul testosteronului drept un indicator biologic important pentru forța fizică, densitatea osoasă, rezistența la efort și sănătatea cardiovasculară.

Tratamentul rămâne opțional

Militarii diagnosticați cu hipogonadism, afecțiune caracterizată printr-un nivel insuficient de testosteron, vor fi supuși unor investigații suplimentare și vor putea primi tratament, inclusiv terapie de substituție hormonală, dacă medicii consideră că este necesară.

Pete Hegseth a precizat anterior că acceptarea unui asemenea tratament va rămâne la alegerea fiecărui militar.

Secretarul american al Apărării a anunțat încă din luna iulie intenția de a introduce screeningul obligatoriu. Hegseth, care a susținut public beneficiile testosteronului, a afirmat că inițiativa nu urmărește „îmbunătățirea artificială” a performanțelor, ci refacerea capacităților naturale ale militarilor și protejarea sănătății acestora pe termen lung.

Măsura se înscrie în campania mai amplă a șefului Pentagonului pentru înăsprirea standardelor fizice din armata americană. Hegseth a pledat în repetate rânduri pentru revenirea la ceea ce el numește „cel mai înalt standard masculin” în cazul funcțiilor de luptă.

Reguli diferite pentru femeile din armată

Pentru femeile din armata americană, ghidurile nu prevăd analize de rutină obligatorii pentru măsurarea testosteronului. Medicii sunt însă îndemnați să urmărească simptome precum oboseala excesivă și dereglările ciclului menstrual, care pot indica dezechilibre hormonale sau un aport energetic insuficient.

Documentul stabilește și situațiile în care testosteronul poate fi prescris femeilor în afara indicațiilor aprobate oficial. Un asemenea tratament ar putea fi recomandat femeilor aflate la menopauză.

Medicii avertizează asupra tratamentelor inutile

Noua politică este contestată de o parte a comunității medicale. Mai mulți specialiști avertizează că testarea pe scară largă ar putea duce la diagnosticarea excesivă și la administrarea unor tratamente inutile sau potențial periculoase.

Medicii susțin, de asemenea, că există puține dovezi potrivit cărora screeningul universal pentru deficitul de testosteron ar îmbunătăți efectiv capacitatea de luptă a armatei americane.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) va organiza pe 17 septembrie o reuniune dedicată utilizării testosteronului în cazul femeilor aflate la menopauză. Experții vor analiza beneficiile și riscurile terapiei, în condițiile în care lipsesc datele privind siguranța pe termen lung, inclusiv în privința bolilor cardiovasculare și a cancerului de sân.

Editor : Ș.A.