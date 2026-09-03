Live TV

Video Pentagonul impune teste de testosteron pentru militarii de peste 30 de ani. Ce reguli speciale sunt prevăzute pentru femei

Data publicării:
N16 HEGSETH TESTOSTERON ARMATA-NO COMM03092026_00238
Pentagonul introduce teste obligatorii de testosteron pentru militarii de peste 30 de ani. Foto Pete Hegseth
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Tratamentul rămâne opțional Reguli diferite pentru femeile din armată Medicii avertizează asupra tratamentelor inutile

Pentagonul introduce, cu efect imediat, testarea obligatorie pentru deficitul de testosteron în cazul bărbaților de peste 30 de ani din armata americană, atât militari activi, cât și rezerviști. Măsura, promovată de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, este prezentată drept o modalitate de îmbunătățire a stării de sănătate și a capacității de luptă, însă mai mulți medici avertizează că screeningul la scară largă ar putea conduce la tratamente inutile sau chiar riscante. Pentru femei, testarea nu va fi obligatorie, dar ghidul prevede monitorizarea eventualelor dezechilibre hormonale și stabilește situațiile în care femeile aflate la menopauză ar putea primi testosteron.

Pentagonul a publicat noile ghiduri clinice pentru identificarea și tratarea deficitului de testosteron în rândul militarilor americani. Regulile intră în vigoare imediat și stabilesc proceduri standardizate pentru personalul activ și pentru rezerviști, relatează Reuters.

Potrivit documentului, bărbații cu vârsta de cel puțin 30 de ani vor fi supuși obligatoriu unor analize de sânge pentru măsurarea nivelului de testosteron. Testarea va fi realizată în cadrul evaluărilor medicale periodice.

În cazul militarilor sub 30 de ani, analizele nu vor fi obligatorii. Aceștia vor putea solicita testarea sau vor fi îndrumați să o facă dacă medicii identifică simptome care ar putea indica un deficit hormonal.

Pentagonul susține că măsura urmărește identificarea problemelor hormonale și a celor legate de disponibilitatea redusă a energiei, care ar putea afecta sănătatea și performanțele militarilor. Ghidul descrie nivelul testosteronului drept un indicator biologic important pentru forța fizică, densitatea osoasă, rezistența la efort și sănătatea cardiovasculară.

Tratamentul rămâne opțional

Militarii diagnosticați cu hipogonadism, afecțiune caracterizată printr-un nivel insuficient de testosteron, vor fi supuși unor investigații suplimentare și vor putea primi tratament, inclusiv terapie de substituție hormonală, dacă medicii consideră că este necesară.

Pete Hegseth a precizat anterior că acceptarea unui asemenea tratament va rămâne la alegerea fiecărui militar.

Secretarul american al Apărării a anunțat încă din luna iulie intenția de a introduce screeningul obligatoriu. Hegseth, care a susținut public beneficiile testosteronului, a afirmat că inițiativa nu urmărește „îmbunătățirea artificială” a performanțelor, ci refacerea capacităților naturale ale militarilor și protejarea sănătății acestora pe termen lung.

Măsura se înscrie în campania mai amplă a șefului Pentagonului pentru înăsprirea standardelor fizice din armata americană. Hegseth a pledat în repetate rânduri pentru revenirea la ceea ce el numește „cel mai înalt standard masculin” în cazul funcțiilor de luptă.

Reguli diferite pentru femeile din armată

Pentru femeile din armata americană, ghidurile nu prevăd analize de rutină obligatorii pentru măsurarea testosteronului. Medicii sunt însă îndemnați să urmărească simptome precum oboseala excesivă și dereglările ciclului menstrual, care pot indica dezechilibre hormonale sau un aport energetic insuficient.

Documentul stabilește și situațiile în care testosteronul poate fi prescris femeilor în afara indicațiilor aprobate oficial. Un asemenea tratament ar putea fi recomandat femeilor aflate la menopauză.

Medicii avertizează asupra tratamentelor inutile

Noua politică este contestată de o parte a comunității medicale. Mai mulți specialiști avertizează că testarea pe scară largă ar putea duce la diagnosticarea excesivă și la administrarea unor tratamente inutile sau potențial periculoase.

Medicii susțin, de asemenea, că există puține dovezi potrivit cărora screeningul universal pentru deficitul de testosteron ar îmbunătăți efectiv capacitatea de luptă a armatei americane.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) va organiza pe 17 septembrie o reuniune dedicată utilizării testosteronului în cazul femeilor aflate la menopauză. Experții vor analiza beneficiile și riscurile terapiei, în condițiile în care lipsesc datele privind siguranța pe termen lung, inclusiv în privința bolilor cardiovasculare și a cancerului de sân.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Locul de parcare din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt...
Recep Tayyip Erdogan
2
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia...
EDL RADARE ZAMBITOARE BETA 020926_00357
3
„Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile...
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Foto Getty Images
4
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Medicul endocrinolog explică ce obicei...
Angela Merkel
5
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de...
E gata: ”Denis Drăguș și-a reziliat contractul”! Atacantul primește o avere și de la Trabzonspor, și de la FCSB
Digi Sport
E gata: ”Denis Drăguș și-a reziliat contractul”! Atacantul primește o avere și de la Trabzonspor, și de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
FBI nu are nicio explicație
Haosul de la Pentagon se adâncește după demisia lui Dan Driscoll în urma unui conflict cu secretarul Apărării, Pete Hegseth
Pete Hegseth Donald Trump
Ce spune Trump despre o eventuală candidatură a lui Hegseth la alegerile din 2028
Dan Driscoll
Secretarul Armatei SUA demisionează după tensiuni prelungite cu Pete Hegseth. „Omul cu dronele” pleacă din Pentagon după 18 luni
Iran Khamenei Funeral - Tehran
Epuizare, baze distruse, armament compromis: de ce rolul SUA în Orientul Mijlociu va fi, probabil, regândit de administrația Trump
Donald Trump.
„Sunt terminați. Au rămas fără bani”. Războiul lui Trump cu Iranul golește bugetul Marinei SUA. Fondurile pentru salarii, realocate
Recomandările redacţiei
Russia Putin
Putin face o evaluare optimistă privind posibilitatea unui acord de...
guvern sedinta
Guvernul anunță că face demersuri pentru încasarea integrală a celor...
Horațiu Potra.
Horațiu Potra scapă de arestul la domiciliu. Mercenarul este sub...
bolojan ceausescu
Un lider PSD îl compară pe Ilie Bolojan cu Nicolae Ceaușescu
Ultimele știri
Un inspector ANAF ar fi acceptat 1,5 milioane de euro de la un afacerist ca să-l ajute să obţină o rambursare de TVA
Claudiu Manda: România nu trebuie să plătească pentru funcţia niciunui om din USR
Proteste în Malta după ce magnatul Yorgen Fenech a fost achitat de acuzațiile că a comandat uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Marina Voica la 90 de ani. A trecut prin două mariaje, nu a vrut copii și nu are regrete: Asta numai eu...
Cancan
Doi soți, găsiți MORȚI într-un jacuzzi în timp ce se aflau în vacanță în Spania. Ce au descoperit...
Fanatik.ro
Culisele transferului lui Korenica la FCSB! Florin Vulturar, dezvăluiri despre negocieri: “Am început...
editiadedimineata.ro
Canicula și incendiile de vegetație din iulie au alimentat dezinformarea climatică în Europa
Fanatik.ro
Vali Creţu, out de la FCSB?! Reacția patronului după mesajul halucinant al fotbalistului: “Dacă vă spun...
Adevărul
Cum afli online cât ai cotizat pentru pensie. Noul portal le permite românilor să verifice stagiul fără...
Playtech
Apartament cu două camere sub 7.000 de euro. Oraşul din România unde costa atât o locuinţă
Digi FM
Trump este „fericit” că prinţul Harry şi Meghan au părăsit SUA: „Dacă eram familia regală, nu-i primeam...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Abia transferat de FCSB pe un salariu uriaș, e la un pas de plecare la alt club din SuperLigă!
Pro FM
Bianca Censori, apariție provocatoare într-un body roșu extrem de decupat. Ținuta minusculă i-a lăsat la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Așa arăta Zendaya în copilărie! Actrița a împlinit 30 de ani, iar mama ei a publicat o fotografie adorabilă
Adevarul
România și FBI au destructurat un botnet activ de 23 de ani. Peste 11 milioane de IP-uri, asociate cu rețeaua
Newsweek
În ce condiții poți ieși la pensie fără penalizare la doar 60 de ani? Câți ani ești obligat să muncești?
Digi FM
Cum arată rochia inspirată de operația de cezariană. Cele șapte straturi traversate de medici, transformate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Lipiciul-minune” care funcționează sub apă. Se lipește în doar 10 secunde și rezistă ani întregi
Digi Animal World
O pasăre a început să latre după ce a fost crescută de un câine. Imaginile sunt virale
Film Now
George Clooney, discurs memorabil la Veneția. „Am 65 de ani. Te speli pe dinţi şi îţi spui: Vai, arătau mult...
UTV
„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu cu Sebastian Stan, este propunerea României pentru Oscar 2027. Producția...