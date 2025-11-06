Radioterapie cu precizie milimetrică: SGRT pentru cancerul de sân

Radioterapia ghidată de imagistica de suprafață, pe scurt SGRT (Surface-Guided Radiation Therapy) este o tehnologie avansată care ghidează radioterapia în timp real, fără contact, crescând siguranța și precizia tratamentului oncologic. Despre această metodă de tratament nu doar modernă, ci și sigură și eficace, aflăm mai mult de la Dr. Matei Bâră, medic primar radioterapie.

Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei și necesită o abordare multidisciplinară, care include chirurgie, radioterapie și tratament sistemic. Detectarea precoce prin mamografie și consulturi regulate rămâne esențială pentru creșterea șanselor de vindecare la pacientele cu cancer mamar.

Radioterapia SGRT utilizează camere 3D care monitorizează mișcările pacientului, asigurând astfel ca fasciculul de radiații să fie livrat exact în zona țintă. Această metodă elimină nevoia de tatuaje de poziționare și reduce expunerea țesuturilor sănătoase, oferind confort sporit și eficiență superioară.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.