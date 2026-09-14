Fostul șef al CIA, David Petraeus, a avertizat într-un discurs recent că Republica Moldova ar putea fi următoarea țintă a dictatorului rus, Vladimir Putin. Acesta și-a argumentat ideea spunând că țara vecină nu este membră NATO și este mai puțin pregătită decât țările Baltice.

„Putin încearcă în permanență să refacă Uniunea Sovietică. Nu cred că Lituania va fi următoarea țară. Moldova este mult mai probabilă, pentru că este mult mai vulnerabilă în această privință", a declarat Petraeus.

Fostul șef al CIA a evaluat și nivelul de pregătire al statelor europene și a tras, din nou, un semnal de alarmă privind nivelul de pregătire al țărilor europene.

„Țările europene nu sunt pregătite. Niciuna dintre ele nu a implementat genul de schimbări revoluționare necesare în ceea ce privește conceptele de război, apărare și securitate", a afirmat el.

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Declarațiile fostului înalt oficial vin la scurt timp după ce Rusia a atacat locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Kiev–Varșovia și un camion aflat în apropierea graniței dintre Ucraina și Polonia.

Locomotiva a fost lovită la doi kilometri de teritoriul polonez, fără ca vreo persoană să fie rănită, iar celălalt atac a determinat suspendarea temporară a activității unui punct de frontieră. Polonia și-a mobilizat avioanele F-16, însă nu a raportat încălcarea spațiului său aerian.

În acel tren, conform mai multor informații publicate de către ziariști, ar fi fost prezent și Petraeus, fostul șef al CIA.

Editor : A.R.