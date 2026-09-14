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Video Fără rectificare bugetară până la un guvern învestit. Kelemen Hunor: „Teoretic, se poate prin fondul de rezervă. Practic, nu”

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BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Guvernul României. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Având în vedere că rectificarea bugetară nu ar putea fi făcută fără un guvern cu puteri depline, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, că, actualul guvern demis, teoretic, nu ar putea aloca fonduri instituțiilor care rămân fără bani decât prin fondul de rezervă, însă practic acesta ar avea nevoie de un mecanism de alimentare a fondului de rezervă, care în prezent nu există.

Un guvern tehnocrat - nu știu cineva măsura și cu ce aparat cât de tehnocrat și cât de independent este un guvern - tot va avea nevoie de sprijin politic. Și dacă a doua zi rămâne singur acel guvern, din păcate nu va avea posibilitatea de a gestiona nici măcar o rectificare sau un buget. Mai dai o ordonanță de urgență de rectificare, dar la buget tot trebuie să mergi în Parlament. Și dincolo de buget, mai există o grămadă de proiecte politice de ordonanță de guvern, de de proiecte de legi pentru politici publice, unde trebuie să te înțelegi cu cineva în Parlament. Dacă toată lumea intră în opoziție după ce votează un guvern măsurat cu un aparat ca să fie tehnocrat 100%, n-ai făcut nimic”, a declarat Kelemen Hunor la Parlament.

În contextul avertismentelor că mai multe instituții vor rămâne în octombrie fără fonduri de la bugetul de stat, liderul UDMR spune că, în cazul guvernului demis, teoretic s-ar putea aloca bani din fondul de rezervă, dar practic trebuie un mecanism de alimentare a acestuia. 

„Teoretic se poate, practic nu se poate astăzi. Se poate de la fondul de rezervă, dar trebuie să ai un mecanism prin care alimentezi fondul de rezervă. În acest moment nu există acest mecanism. Deci, din păcate, lucrurile se complică în fiecare zi. De aceea am spus noi și repetăm «haideți, lăsați orgoliile și într-o parte și pe partea cealaltă un pic mai în spate și să investim un guvern». După care se poate intra în opoziție. Nu-i nicio problemă. A doua zi ești în opoziție. Dar fără să votăm un guvern, încurcăm și mai mult”, a afirmat Kelemen.

Editor : A.C.

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