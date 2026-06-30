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Reacțiile dezvoltate prin activarea unor celule imune

Data publicării:
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Mastocitele sunt celule implicate în apărarea organismului, mai ales în reacțiile alergice și în răspunsul inflamator. Problemele apar atunci când aceste celule se activează excesiv sau se acumulează anormal, provocând simptome variate și uneori greu de încadrat. Despre rolul mastocitelor aflăm mai mult de la Dr. Adriana Cămuescu, medic primar alergologie și imunologie clinică.

La unele persoane, sindromul de activare mastocitară poate provoca episoade repetate de roșeață a pielii, mâncărime, umflături, dureri abdominale, diaree, palpitații sau scăderi de tensiune. Simptomele apar prin eliberarea excesivă de substanțe din mastocite, fără ca numărul lor să fie neapărat crescut. În sindromul de activare mastocitară, diagnosticul este dificil și trebuie susținut prin istoricul episoadelor, analize efectuate în momente potrivite și excluderea altor cauze. Tratamentul urmărește reducerea reacțiilor și evitarea factorilor declanșatori identificați.

O situație diferită este mastocitoza, în care mastocitele se acumulează anormal în piele sau în alte organe. Manifestările pot fi cutanate, digestive sau generale, iar severitatea variază mult de la un pacient la altul. În mastocitoza sistemică, evaluarea poate include analize de sânge, examinări specializate și, în anumite cazuri, investigații ale măduvei osoase. Diferențierea față de activarea mastocitară este importantă, pentru că urmărirea și tratamentul nu sunt identice.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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