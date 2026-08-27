Live TV

Tumorile care pot afecta învelișul creierului

Data publicării:
Dan-Bentia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Unele formațiuni intracraniene se dezvoltă lent și pot rămâne ani întregi fără să provoace simptome. Importanța lor depinde însă de dimensiune, ritmul de creștere și mai ales de structurile cerebrale asupra cărora exercită presiune. Despre meningioamele cerebrale aflăm mai mult de la Dr. Dan Benția, medic primar neurochirurgie.

Meningiomul cerebral nu pornește din țesutul creierului, ci din meningele care îl învelesc și îl protejează. Majoritatea meningioamelor sunt benigne și cresc lent, motiv pentru care unele sunt descoperite întâmplător și pot fi doar urmărite prin examene RMN periodice. La pacienții cu meningiom cerebral simptomatic sau care crește, pot apărea dureri de cap, crize convulsive ori tulburări neurologice, în funcție de localizare. Tratamentul poate include operația sau radioterapia, atunci când simpla monitorizare nu mai este suficientă.

În categoria largă de tumori cerebrale intră formațiuni foarte diferite prin origine, comportament și tratament. Unele sunt benigne, iar altele maligne, în timp ce anumite tumori pornesc din creier și altele din structurile care îl înconjoară. Pentru tumorile cerebrale, examenul RMN oferă informații esențiale despre localizare și raporturile cu zonele importante pentru vorbire, mișcare sau vedere. Planul terapeutic este stabilit în funcție de tipul leziunii și de riscul neurologic al fiecărui caz.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Steag China
1
China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat...
liliana ruse
2
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele...
baba rusia
3
O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a...
bancnote de 100 de lei
4
Om de afaceri trimis în judecată după ce nu a plătit timp de doi ani contribuţiile la...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
5
Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile...
Tragedie: doi soți au mers împreună la vânat de prepelițe și numai unul s-a întors acasă viu!
Digi Sport
Tragedie: doi soți au mers împreună la vânat de prepelițe și numai unul s-a întors acasă viu!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dr. Dan Aurel Nica
Cum sunt tratate formațiunile tumorale de la nivelul creierului
Semnele subtile care pot anunța o tumoră neurologică
5 semne care pot indica o tumoră cerebrală. Dr. Stănciuc, neurochirurg: „Testele genetice ne pot arata cum va evolua boala”
dr. Ovidiu Grămescu, medic primar neurochirurgie
Semnele care pot duce la diagnosticul unei tumori cerebrale
radu aurel nica
Cum sunt tratate tumorile cerebrale
tumori_cerebrale_sanador
Dureri de cap și vedere încețoșată? Iată ce afecțiune pot ascunde
Recomandările redacţiei
moscova
Rusia expulzează un diplomat român din Moscova. Reacția Ministerului...
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Legea Salarizării a eșuat. Pîslaru spune cum s-a ajuns aici: „PSD...
romatsa
Judecătorii ÎCCJ au dat câștig de cauză ROMATSA în dosarul în care a...
viitură
Risc de viituri și inundații: avertizare hidrologică cod galben...
Ultimele știri
Premieră mondială: Un britanic a devenit primul pacient operat pe creier cu ajutorul AI în timp real. Intervenția i-a salvat vederea
Reacția Beijingului după ce hackeri chinezi au accesat computerele de la Departamentul Justiţiei, NASA, Rezerva Federală şi Senat
Trafic îngreunat la intrarea pe Dunăre: aproape 50 de nave aşteaptă accesul. Anunțul autorităților
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Raicu, mărturisire fără filtre despre goana după tinerețe: "Botox la 20 și ceva de ani, înfometare ca...
Cancan
Ea este Victoria, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, care a murit la 22 de ani
Fanatik.ro
Experții au oferit verdictul înainte de Ararat-Armenia – Universitatea Craiova: „Vor scrie istorie!”
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Omul care a jucat 8 sezoane și 248 de meciuri la FCSB, dezvăluiri despre relația cu Gigi Becali: „Îi...
Adevărul
Înjunghiat de șapte ori pentru că a vrut să ajute. Reacția halucinantă a părinților adolescentului agresor...
Playtech
Cum ar putea Putin să atace Europa fără să declanșeze un război total. Scenariile de care se tem serviciile...
Digi FM
Cum își câștigă Marian Godină banii după demisia din Poliția Română. Are mai multe surse de venit
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"M-au înjurat de mamă și familie": scene neverosimile în UEFA Champions League! Bătaia face înconjurul lumii
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Au vrut să-mi facă terapie cu electroșocuri". Fosta soție a lui Bradley Cooper, despre coșmarul vieții ei
Adevarul
Cum va influența noul Cod al Urbanismului prețurile terenurilor. Care sunt terenurile ce se pot scumpi cu 20%
Newsweek
Pensie surpriză pentru cei cu 25 de ani vechime! Cum se stabilește suma primită lunar de pensionari
Digi FM
Aryna Sabalenka, apariție spectaculoasă la US Open. Rochia transparentă a fost eclipsată de bijuteriile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât trebuie să stai, de fapt, la soare? Medicii explică de câtă lumină solară avem nevoie pentru sănătate...
Digi Animal World
Un câine orb a salvat un bărbat de la atacul unui șarpe: „Nu s-ar fi terminat bine dacă nu era el”
Film Now
Valetul nesuferit din "Singur acasă" a murit. Cum a descoperit acum 14 ani că a făcut un AVC care l-a țintuit...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja