Tumorile care pot afecta învelișul creierului

Unele formațiuni intracraniene se dezvoltă lent și pot rămâne ani întregi fără să provoace simptome. Importanța lor depinde însă de dimensiune, ritmul de creștere și mai ales de structurile cerebrale asupra cărora exercită presiune. Despre meningioamele cerebrale aflăm mai mult de la Dr. Dan Benția, medic primar neurochirurgie.

Meningiomul cerebral nu pornește din țesutul creierului, ci din meningele care îl învelesc și îl protejează. Majoritatea meningioamelor sunt benigne și cresc lent, motiv pentru care unele sunt descoperite întâmplător și pot fi doar urmărite prin examene RMN periodice. La pacienții cu meningiom cerebral simptomatic sau care crește, pot apărea dureri de cap, crize convulsive ori tulburări neurologice, în funcție de localizare. Tratamentul poate include operația sau radioterapia, atunci când simpla monitorizare nu mai este suficientă.

În categoria largă de tumori cerebrale intră formațiuni foarte diferite prin origine, comportament și tratament. Unele sunt benigne, iar altele maligne, în timp ce anumite tumori pornesc din creier și altele din structurile care îl înconjoară. Pentru tumorile cerebrale, examenul RMN oferă informații esențiale despre localizare și raporturile cu zonele importante pentru vorbire, mișcare sau vedere. Planul terapeutic este stabilit în funcție de tipul leziunii și de riscul neurologic al fiecărui caz.

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Editor : A.D.V.