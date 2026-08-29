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Video „Medicamentul” care alină bolnavilor dorul de casă

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catel spital
Foto: Captură video Digi24
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Un spital din Portugalia le oferă pacienților internați pe termen lung un tratament special, menit să le aline dorul de casă. Le permite să primească vizite lungi de la familie și de la animalele de companie.

Pentru cei care nu au pisici, căței, iepuri sau broscuțe, o asociație locală aduce câini de terapie, dresați pentru a le ridica moralul bolnavilor și personalului medical.

Sunt mai multe studii științifice care arată că această interacțiune poate reduce anxietatea, stresul și sentimentul de izolare.

Editor : Liviu Cojan

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