Video „Medicamentul” care alină bolnavilor dorul de casă Data actualizării: 29.08.2026 19:41 Data publicării: 29.08.2026 19:40 Foto: Captură video Digi24 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Un spital din Portugalia le oferă pacienților internați pe termen lung un tratament special, menit să le aline dorul de casă. Le permite să primească vizite lungi de la familie și de la animalele de companie. O femeie a fost mușcată de două ori de un șarpe „drăgălaș, frumușel” pe care a vrut să-l salveze. A ajuns apoi la spital Noi informații despre incendiul de la Institutul Fundeni. Focul ar fi fost pus intenționat de o pacientă Românii, ultimii la accesul la medicamente inovatoare: întârzieri duble față de Europa și pacienți în pericol Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog Trimisul lui Putin la Chișinău acuză Occidentul că șterge „istoria ruso-moldovenească” și invocă „tandemul Bruxelles-Bucureşti” Migranți descoperiți la vamă printre șervețele și apă Femeie în vârstă, care vindea fructe și legume pe trotuar, umilită de un polițist local din București: agentul i-a aruncat marfa pe jos Lacul Techirghiol se evaporă. Imagini cu peisajul dezolant, după ce apele s-au retras zeci de metri: „Mirosul e deranjant” Pentru cei care nu au pisici, căței, iepuri sau broscuțe, o asociație locală aduce câini de terapie, dresați pentru a le ridica moralul bolnavilor și personalului medical.Sunt mai multe studii științifice care arată că această interacțiune poate reduce anxietatea, stresul și sentimentul de izolare. Editor : Liviu Cojan Etichete: portugalia animale de companie spital pacienti catei Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Mesajul lui Mark Carney după ce Donald Trump a semnat decretul care redenumește oficial... 2 „Te-am votat și ne-ai trădat”. Zeci de oameni au protestat la Cotroceni, după ce Nicușor... 3 Politehnica Bucureşti confirmă: Comisia de Etică nu îl poate cerceta pe Călin Georgescu... 4 Custodele Coroanei, Margareta, şi Principele Radu au transmis scrisori de condoleanţe la... 5 „Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu...