Omul din culisele oncologiei – cum redefinește un navigator medical traseul pacientelor diagnosticate cu cancer de sân?

Într-o secție de oncologie, acolo unde frica și nevoia de răspunsuri , își desfășoară activitatea o figură discretă, dar esențială – navigatorul de pacienți. Nu este doar un profesionist în halat, ci și un om care oferă direcție atunci când totul pare haotic, sprijin atunci când cuvintele medicilor par greu de înțeles, și încurajare când puterile încep să scadă.

Pentru multe paciente, un diagnostic oncologic precum cancerul de sân deschide un capitol din viață plin de întrebări, decizii complexe și pași medicali care par imposibil de parcurs de unul singur. Între biopsii, investigații, programări, planuri de tratament și termeni medicali necunoscuți, apar deseori confuzia, anxietatea și sentimentul de pierdere a controlului.

Aici intervine navigatorul de pacienți – un sprijin uman și medical indispensabil. Rolul acestuia nu constă doar în organizarea și coordonarea traseului pacientei prin sistemul medical, ci devine un adevărat partener de drum care transformă labirintul oncologic într-un traseu clar, în care pacientul nu se mai simte singur.

La Spitalul Regina Maria Cluj, acest rol este reprezentat cu empatie și dedicare de dr. Ioana Stănculescu, consultant navigator în cadrul Centrului integrat de Patologie a Sânului, care însoțește cu răbdare fiecare pacientă în parte. Este educator, interpret al limbajului medical, sprijin psihologic și, uneori, vocea calmă care reamintește că vindecarea nu înseamnă doar un tratament, ci și încredere, echilibru și curaj. Cu fiecare interacțiune, Ioana contribuie la obiectivul final: ca oamenii care traversează un diagnostic de cancer mamar să ajungă, în siguranță, #SănătosAcasă.

Navigatorul de pacienți – sprijinul pacientelor în toate etapele călătoriei printr-un diagnostic oncologic

Navigatorul medical rămâne alături de paciente pe tot parcursul bolii, începând cu momentul diagnosticului, încheierea tratamentul și în perioada de monitorizare oncologică.

„Deoarece în spitalul Regina Maria Cluj avem o echipă extraordinară de medici radiologi specializați în diagnosticul precoce al cancerului de sân, majoritatea pacientelor care intră în circuitul nostru sunt paciente cărora le pot fi alături de la început, din etapa de screening și diagnostic”, menționează medicul.

În situațiile în care pacientele nu au intrat de la început în circuitul oncologic existent pentru că au fost diagnosticate în alte centre de senologie, însă optează să realizeze intervenția chirurgicală oncologică la Spitalul Regina Maria Cluj, navigatorul le poate oferi sprijin și îndrumare indiferent de etapa în care se află.

Unul dintre cele mai importante roluri pe care navigatorul de pacienți le are este acela de a se asigura că aceștia au înțeles toate explicațiile și recomandările echipei medicale, că este corect informat și poate lua cele mai bune decizii privind sănătatea lor.

„Deoarece multe dintre pacientele mele au adesea dificultăți în înțelegerea limbajului folosit de membrii echipei medicale, prima etapă din interacțiunea mea cu ele, și una dintre cele mai importante, este traducerea acestui limbaj în noțiuni pe care să le înțeleagă și cu care să poată avansa. Practic, traduc medicineza într-un limbaj accesibil tuturor”, precizează dr. Stănculescu.

Studiile medicale sunt un avantaj pentru acest rol, deși nu reprezintă o condiție - „Ceea ce e frumos la aceasta meserie este faptul că fiecare navigator își poate folosi experiența anterioară astfel încât să faciliteze aspecte diferite ale traseului pacientului. Există navigatori de succes care au formare de bază în domeniul juridic, economic, IT sau sunt persoane cu experiență în domeniul universitar, ONG”, adaugă medicul.

dr. Ioana Stănculescu, consultant navigator în cadrul Centrului integrat de Patologie a Sânului

Reducerea timpului dintre diagnostic și inițierea tratamentului

Atunci când vorbim despre cancerul de sân, timpul devine un factor esențial – poate fi, în egală măsură, cel mai de preț aliat sau cel mai nemilos dușman. În lupta cu această boală, fiecare zi contează. De aceea, atât Organizația Mondială a Sănătății, cât și ghidurile internaționale în oncologie subliniază importanța unui interval cât mai scurt între apariția primelor simptome, stabilirea diagnosticului și începerea tratamentului.

Un diagnostic precoce nu doar că oferă pacientelor mai multe opțiuni terapeutice, dar crește considerabil șansele de vindecare și reduce agresivitatea tratamentelor necesare. Din păcate, în practică, acest traseu poate fi afectat de factori precum întârzierile în programări, lipsa unui traseu clar sau lipsa de informare.

Aici intervine nevoia unui sistem bine pus la punct și a unor profesioniști care să elimine obstacolele și să accelereze accesul la îngrijirea potrivită. Cu cât pacienta este integrată mai rapid într-un circuit multidisciplinar cu atât drumul ei devine mai clar, mai sigur și mai bine susținut.

„Cred că unul dintre cele mai elocvente exemple este cel al unei paciente care, la început, avea un nivel foarte scăzut de alfabetizare în domeniul sănătății, nu avea încredere în medici și căuta răspunsuri medicale în social media. Nu înțelegea pașii recomandați și nici raționamentul din spatele lor. După aproape doi ani petrecuți împreună, și-a încheiat cu succes tratamentul oncologic și se află în etapa de monitorizare. Astăzi este un alt om – are încredere în medicină, înțelege sistemul de sănătate, a fost mereu compliantă și a dobândit o voce proprie în ceea ce privește sănătatea sa. Mai mult, promovează activ sănătatea bazată pe dovezi în familie și comunitate.”

Lipsa de informare rămâne în continuare unul dintre factorii care întârzie sau chiar blochează șansa pacientelor la vindecare, iar navigatorul medical depune constant eforturi pentru a rezolva această nevoie.

„Una dintre barierele identificate de mine de-a lungul timpului este teama pe care pacientele noastre o au față de investigațiile recomandate. De exemplu, multe doamne amână să facă o mamografie datorită îngrijorării că această procedură este dureroasă. Alte paciente refuză să facă biopsia de sân recomandată de medicul imagist de teamă că această procedură ar putea răspândi un cancer deja existent. Aceste bariere, care constituie motive reale de amânare a unui diagnostic ce poate să le salveze viața, trebuie identificate si demolate. Ca navigator de pacienți, pot face acest lucru prin stabilirea unei comunicări bidirecționale eficiente prin care să pot recunoaște motivul îngrijorării fiecărei paciente și astfel să găsesc calea cea mai eficientă de a transmite informațiile corecte, susținute de medicină”, adaugă medicul.

„Emoția care însoțește de cele mai multe ori un diagnostic oncologic este teama”

Rolul navigatorului medical constă și în integrarea suportului psiho-emoțional în îngrijirea pacientelor. Primirea unui diagnostic de cancer de sân declanșează un șoc emoțional puternic, adesea însoțit de sentimente de negare, furie și incertitudine cu privire la viitor. Pacientele se confruntă cu o povară emoțională intensă, întrucât cancerul de sân este perceput nu doar ca o amenințare la adresa sănătății, dar și asupra încrederii de sine.

„Cred că e ușor de înțeles că emoția care însoțește de cele mai multe ori un diagnostic oncologic este teama care poate îmbrăca multe fețe: teama de ac și de halatul alb, teama de rezultatul unei biopsii, teama dată de incertitudinea unui viitor pe care nu l-ai anticipat, teama de a nu pierde locul de muncă, teama de a nu-ți vedea copiii crescând sau teama de a nu putea avea copii. Cred că e normal să simți teamă în fața unui astfel de diagnostic. Rolul meu este acela de a asigura pacientele că, în toată această mare de teamă, există soluții”, menționează dr. Stănculescu.

„În acele momente fragile, când ești vulnerabil fizic și psihic, un navigator poate face o diferență uriașă”

Alexandra, o pacientă foarte tânără (33 ani), a avut un sentiment de siguranță și încredere încă de la prima interacțiune cu dr. Stănculescu. A ajuns la Spitalul Regina Maria Cluj unde i-a fost confirmat diagnosticul de cancer mamar, iar atunci a început călătoria ei spre vindecare – pe care a parcurs-o fiind prezentă și informată la fiecare pas.

„Cel mai mult am i-am simțit implicarea atunci când am primit rezultatele. Pentru mine, totul era complet nou – nu mai trecusem niciodată prin experiența citirii unei biopsii sau a unor analize atât de complexe. Doamna doctor Stănculescu a știut imediat cum să mă liniștească și să-mi explice, cu răbdare, ce înseamnă fiecare rezultat. Are un fel de a vorbi calm, care m-a ajutat să înțeleg că este normal să am emoții, dar și că, indiferent de ce arată rezultatul, există întotdeauna o soluție. M-a ajutat să văd imaginea de ansamblu și să-mi recapăt încrederea. A fost ca un înger păzitor care mi-a stat alături în tot acest haos emoțional. În acele momente fragile, când ești vulnerabil fizic și psihic, un navigator de pacienți face o diferență uriașă”, a povestit Alexandra.

În fața unui diagnostic oncologic, pacienții nu au nevoie doar de tratamente eficiente, ci și de claritate, încredere și sprijin uman autentic. Rolul navigatorului de pacienți devine esențial în această călătorie – nu doar ca ghid medical, ci ca punte între teamă și încredere, între confuzie și direcție.

„În ciuda faptului că vorbim despre aceeași boală, nevoile fiecărei paciente sunt diferite. Pentru mine ca navigator, TOTUL pentru pacienți #SănătoșiAcasă înseamnă să rescriu alături de fiecare pacientă harta pentru călătoria prin boală și să mă asigur ca aceasta are acces la resursele care îi sunt necesare”, încheie dr. Ioana Stănculescu.

