Radu Marinescu ia în calcul un proces în care să-și „apere dreptul la reputație”, după acuzațiile de plagiat

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, acuzat că a plagiat în teza de doctorat realizată în urmă cu două decenii, a declarat luni, la România TV, că ia în calcul un proces în care să îşi „apere dreptul la imagine şi la reputaţie” în urma acuzaţiilor de plagiat pe care le consideră nefondate.

„Eu am spus următorul lucru: respect foarte mult astfel de jurnalism atunci când acesta este obiectiv, este imparţial şi este validat instituţional în construcţia unor certitudini plecând de la nişte simple acuzaţii. Când acesta însă devine unul personal, când acesta devine unul defăimător, când acesta introduce în ecuaţie anumite elemente de presiune cu referire la demersuri instituţionale ale Ministerului, atunci evident că examinez şi eu anumite căi legale. Mă gândesc în ce măsură trebuie să recurg la justiţie pentru protejarea drepturilor mele personale nepatrimoniale: drept la imagine, la reputaţie”, a afirmat Radu Marinescu, luni seară.

El a spus că „a acuza o persoană nu este niciodată sinonim cu a şi proba, a şi demonstra, a exista o certitudine a acelei acuzaţii”.



„Ştiţi că există acea formulă: calomniaţi, calomniaţi, că poate mai rămâne ceva. Nu înţeleg de ce o persoană care, după 20 de ani de la elaborarea unei teze după rigorile şi canoanele legale şi standardele timpului, doreşte să o repună în discuţie nu se adresează organismelor prevăzute de lege pentru a obţine o validare instituţională a alegaţiilor sale. Până una alta sunt nişte simple alegaţii”, a adăugat ministrul.

Într-o intervenție la Digi24, Radu Marinescu a exclus o demisie din funcția de ministru al Justiției după acuzațiile de plagiat.

„O acuzație, indiferent în ce domeniu ar fi formulată, nu este niciodată sinonimă cu certitudinea comiterii faptului respectiv. O acuzație în materie juridică nu se validează decât printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe. O acuzație împotriva mea, potrivit căreia aș fi deroga de la niște standarde etice în urmă cu 20 de ani, când asta este realitatea, s-au schimbat legile, trebuie să fie soluționată de către organismele în drept și de o instanță de judecată. Și atunci putem să vorbim de un adevăr. Și atunci putem să vorbim de asumarea unei anumite poziții”, a declarat acesta.

Editor : C.L.B.