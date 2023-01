Burduja: „Românii vor fi notificați cu privire la accesul statului român la datele din cloud-ul Guvernamental”

Guvernul a aprobat, marţi, proiectul de hotărâre privind guvernanţa Platformei de Cloud Guvernamental. Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării Sebastian Burduja a afirmat că datele românilor vor fi în acest cloud guvernamental într-un loc sigur, protejat pe teritoriul României şi un alt element important ar fi interoperabilitatea care va permite ca, în orizontul anului 2026, să existe minim 30 de instituţii ale statului român migrate în acest cloud. Prin urmare va fi aplicat principiul „o singură dată”, iar românii nu vor mai fi pus pe drumuri la ghişee, a adăugat Burduja.

„Astăzi Guvernul a adoptat o hotărâre foarte importantă în ceea ce priveşte cloud-ul guvernamental. De fapt componenta privată, guvernamentală şi componenta publică, cea comercială furnizată de companii private. România practic a reglementat prin această hotărâre de Guvern aspecte care sunt la frontieră, sunt puţine state la nivelul UE care au reglementat aceste aspecte, deci este un element de noutate. Noi am lucrat cu experţii Băncii Mondiale şi Comisiei Europene pentru a identifica deja cele mai bune practici şi pentru a le pune la dispoziţia românilor. Pe scurt, e un act normativ foarte complex, a necesitat 30 de avize şi puncte de vedere şi reglementează câteva domenii foarte importante: principiile platformei de could guvernamental şi modul în care cloud-ul Guvernului interacţionează cu cloud-uri de companii private, politica de clasificare a datelor, în cloud-ul guvernamental privat ce fel de date pot să stea în sisteme cloud furnizate de companii private, jurnalizarea accesului la aceste date, respectiv modul în care românii vor fi informaţi practic în timp real atunci când instituţii ale statul român le accesează datele, zona de interoperabilitate, ş.a.m.d.”, a declarat Sebastian Burduja, la finalul şedinţei de marţi a Executivului.

El a vorbit despre securitatea datele din acest cloud, notează Agerpres.

„Voi pune accent pe câteva date care merită reţinute. În primul rând, securitatea datelor. Datele românilor vor fi în acest cloud guvernamental într-un loc sigur, protejat pe teritoriul României. Deci respectăm criteriile de suveranitate de date ale românilor şi toate centrele aferente cloud-ului guvernamental sunt şi vor fi pe teritoriul României, ele fiind implementate în orizontul anului 2026, aşa cum specifică PNRR. De asemenea, discutăm în premieră de reglementarea accesului la date şi de jurnalizarea lui. Actualmente datele românilor sunt în diverse dosare cu şină, în diverse instituţii ale statului român, în diverse dulapuri, pe diverse holuri. Simplic, dar realitatea este că a le pune în cloud-ul guvernamental, a jurnaliza accesul la aceste date astfel încât el să nu poată fi şters, deci orice accesare a datelor va fi jurnalizată, auditată, iar cetăţenii români vor fi notificaţi cu privire la accesul statului român la datele lor. Deci este un sistem mult mai sigur, mult mai transparent şi chiar tehnologia răspunde iată unor temeri vehiculate în spaţiul public cu privire la protecţia datelor românilor. Ele vor fi protejate şi accesul încă o dată va fi jurnalizat şi notificat”, a explicat ministrul Cercetării.

De asemenea, Burduja a amintit de legea interoperabilităţii care a fost adoptată de Parlament anul trecut, ceea ce va permite ca minim 30 de instituţii să fie introduse în cloud, în orizontul de timp 2026, astfel încât românii nu vor mai trebui să meargă la ghişee.

„Probabil cel mai important element este cel de interoperabilitate. Anul trecut, am adoptat în Parlament legea interoperabilităţii şi asta va permite ca în orizontul anului 2026 minim 30 de instituţii ale statului român să fie migrate în cloud-ul guvernamental, deci să aplicăm principiul once only (o singură dată – n.r). Să nu îi mai punem pe români pe drumul dintre ghişee. Statul va solicita cetăţeanului o singură dată o informaţie, după care instituţiile statului sunt obligate să comunice între ele şi nu să îl pună pe cetăţean pe drumuri. Nu în ultimul rând şi este important – cloud-ul guvernamental este un proiect civil, administratorul cloud-ului guvernamental este Autoritatea pentru Digitalizarea României şi rolul ADR este foarte bine reliefat în această hotărâre de Guvern. Este cel mai important rol în proiectul de cloud. Noi am asigurat şi o componentă importantă de acces a mediului privat la acest cloud. Practic invităm mediul privat să gândească, să dezvolte aplicaţii care vor fi în acest market place, în magazinul aferent cloud-ului guvernamental, aplicaţii contractate şi utilizate de autorităţile publice de nivel central şi local. Acesta este conţinutul hotărârii de Guvern”, a completat Burduja.

La începutul şedinţei Executivului, Burduja preciza că această platformă de cloud guvernamental estecea mai importantă investiţie pe care România o desfăşoară în domeniul transformării digitale, o investiţie de peste 560 de milioane de euro, fără TVA.