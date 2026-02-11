Revolta bugetarilor după ce Sebastian Burduja i-a numit „incompetenți, hoți sau nebuni”. Explicațiile fostului ministru

Sebastian Burduja, actual consilier onorific al premierului, a declarat într-un interviu că „sunt trei tipuri de angajați la stat: incompetenți, hoți sau nebuni”. Declarația a stârnit un val de critici din partea angajaților din instituții, inclusiv în rândurile celor de la Palatul Victoria care au sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Fostul ministru a declarat pentru Digi24.ro că a vrut să sublinieze nevoia unor salarii mai mari la stat, pentru că cei care acceptă în prezent salarii mai mici decât în privat sunt „nebuni de România”.

„La stat lucrează 3 tipuri de oameni: fie incompetenți, atât merită ei pe lună – 1.000–1.800 de euro, dar nici nu ai ce face cu ei, oameni care își completează veniturile din surse ilegale, deci hoți, că nu pot să trăiască cu un salariu, și oameni nebuni.

Nebuni pentru că sunt corecți, nu fură și trăiesc cu o mie de euro, cu niște răspunderi imense, din dorința de a lăsa ceva pentru România”, a declarat Sebastian Burduja marți, într-un interviu pentru ziarul Adevărul.

Reacția fostului ministru

Contactat de Digi24.ro, fostul ministru al Energiei a declarat că voia să sublinieze că sunt nebuni acei oameni care aleg să rămână la stat deși ar putea primi salarii mult mai mari la privat.

„Oamenii buni care stau la stat pe 1.000-1.200 de euro și muncesc 12-14 ore, când ar putea în privat să câștige de trei ori mai mult, sunt nebuni, nebuni de România.

Dar se pune o anatemă că la stat trebuie să fie salarii mici. Nu e corect. Sunt oameni care au răspunderi de miliarde de euro pe mână. Nu poți să-i ții cu 1.000 de euro, pentru ca nu e un salariu pe măsura competențelor și răspunderilor lor”, a declarat Burduja.

Întrebat la ce s-a referit când i-a numit pe ceilalți „incompenteți și hoți”, fostul ministru a transmis:

„Cei incompetenți pleacă sau trebuie să plece. Eu am reorganizat la Ministerul Energiei, am redus organigrama cu 27% și numărul de directori cu 35%. Nu a fost nicio problemă, din contră, o instituție poate funcționa mai bine atunci când face aceasta curățenie necesară.

Cei care încalcă legea, cu atât mai mult dacă sunt din instituțiile statului, trebuie să răspundă exemplar pentru asta. Când au încălcat legea, am fost primul care a făcut demersurile necesare și acolo trebuie aplicată legea.

Dar repet, majoritatea sunt din categoria „nebunilor” de România, să știți, din fericire pentru țara asta. (...) Deci nu e corect nici să spui că la stat lucrează numai oameni slabi sau hoți sau oameni care trebuie dați afară, nici să spui că toți sunt de păstrat sau, în orice caz, super performanți. Important e să existe pârghiile necesare prin care oamenii performanți să fie motivați, iar cei neperformanți să fie sancționați”.

Angajații din Guvern au sesizat CNCD

În urma declarațiilor făcute de Sebastian Burduja, sindicatul care reprezintă angajații din Guvern au sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) reclamând „caracterul discriminatoriu și de hărțuire al declarațiilor publice care stigmatizează și insultă în bloc” angajații la stat.

Sesizarea trimisă de sindicatul angajaților din Guvern către CNCD

„În considerarea celor de mai sus, solicităm admiterea petiţiei, constatarea existenţei hărţuirii și a discriminării prin discurs public stigmatizant şi aplicarea sancţiunilor și a măsurilor solicitate, inclusiv publicarea unui rezumat al hotărârii, potrivit art. 26 alin. (2) din O.G. nr. 137/2000”, mai reiese din scrisoarea citată.

„Afirmații profund jignitoare și nedrepte”

Și sindicatul angajaților din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a reacționat. Într-o postare pe Facebook, reprezentanții sindicatului susțin că declarațiile fostului ministru „adus atingere demnității profesionale a sute de mii de angajați din sectorul public”.

„Sindicatul MIPE Normalitate condamnă ferm declarațiile din spațiul public ale domnului Sebastian Burduja, consilier al domnului Ilie Bolojan, potrivit cărora „la stat lucrează incompetenți, hoți sau oameni nebuni”!!!

Astfel de afirmații profund jignitoare și nedrepte, aduc atingere demnității profesionale a sute de mii de angajați din sectorul public care își desfășoară activitatea cu responsabilitate, competență și bună-credință!”, se arată în mesajul transmis pe Facebook.

Angajații MIPE au subliniat că la stat lucrrează „profesori care au educat generații întregi, inclusiv pe dânsul, medici și personal medical care salvează vieți, militari și polițiști care au apărat siguranța cetățenilor și funcționari care gestionează fonduri europene care contribuie la dezvoltarea României”.

