A început o nouă ediție Fidelis. Statul oferă dobânzi de până la 7,10% la lei și 6% la euro pentru românii care vor să investească

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot subscrie, începând de astăzi, 6 martie, până vineri, 13 martie, la o nouă ediție a titlurilor de stat FIDELIS, denominate în lei și în euro. Programul este derulat de Ministerul Finanțelor, iar titlurile vor fi listate la Bursa de Valori București (BVB).

Subscrierile se realizează prin intermediul sindicatului format din BT Capital Partners și Banca Transilvania, Salt Bank, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.

Programul FIDELIS oferă investitorilor posibilitatea de a-și proteja economiile într-un instrument considerat sigur, contribuind în același timp la finanțarea statului și la dezvoltarea comunității.

Dobânzi de până la 7,10% pentru titlurile în lei

Ediția FIDELIS III din 2026 include mai multe emisiuni de titluri de stat, atât în lei, cât și în euro.

Pentru titlurile denominate în lei, dobânzile sunt:

5,90% pe an, cu scadența la 2 ani

6,90% pe an, cu scadența la 2 ani, pentru donatorii de sânge

6,60% pe an, cu scadența la 4 ani

7,10% pe an, cu scadența la 6 ani

Pentru titlurile denominate în euro, dobânzile oferite sunt:

3,50% pe an, cu scadența la 3 ani

4,50% pe an, cu scadența la 5 ani

6,00% pe an, cu scadența la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și 100 de euro pentru cele în moneda europeană, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei sau 1.000 de euro.

Tranșă specială pentru donatorii de sânge

Donatorii de sânge pot investi în titluri de stat în lei cu scadență la 2 ani și dobândă de 6,90% pe an. În plus, pragul minim de subscriere a fost redus de zece ori, de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei.

De aceste condiții pot beneficia persoanele care pot face dovada donării de sânge începând cu 1 octombrie 2025.

În procesul de subscriere nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute din dobânzi sau din eventuale câștiguri de capital sunt neimpozabile.

De asemenea, deținătorii de titluri de stat FIDELIS ajunse la scadență pot reinvesti sumele neridicate prin subscrierea în cadrul noii emisiuni.

