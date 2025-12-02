A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan

Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit marți, potrivit Radio România București FM. Artistul avea 64 de ani.

Surse medicale au afirmat pentru News.ro că Adrian Pleşca a murit, marţi, la Spitalul Pantelimon din Bucureşti, în urma unui AVC.

Recent, ceilalţi membri ai formaţiei ”Partizan”, cu care acesta a colaborat, au făcut referire la ”posibile probleme de sănătate apărute în ultima perioadă” care l-au afectat pe Adrian Pleşca.

Alin Dinca, solistul formației Trooper, a transmis un mesaj pe pagina de Facebook. „Drum lin… Pleșca Adrian. Becul s-a stins”, a scris Dinca, mesajul fiind însoțit de o fotografie cu Artan.

În luna octombrie, artistul a fost acuzat de hărțuire față de o tânără de 18 ani, într-un club din București. Adrian Pleșca a transmis pe Facebook că regretă cele întâmplate și își cere iertare celor afectați de comportamentul său.

Adrian Pleșca a devenit cunoscut când a început să cânte în trupa Timpuri noi, în 1982, pe care a fondat-o cu prietenul său din copilărie, Răzvan Moldovan.

Știre în curs de actualizare

