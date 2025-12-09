Live TV

A murit Radu Theodoru, generalul implicat în dosarul de trădare „Getica”

radu theodoru
Generalul maior în retragere Radu Theodoru. Foto: https://radutheodoru.ro/
Radu Theodoru, generalul de 101 ani care era perceput în ultima perioadă drept imaginea Comandamentului „Vlad Țepeș”, din care făceau parte cele șase persoane acuzate la începutul anului de trădare, s-a stins din viață, potrivit unui anunț transmis pe 9 decembrie.

„Tată, astăzi nu te-ai oprit, ci doar ți-ai schimbat altitudinea. Ai desprins roțile de pe pista acestei lumi și ai virat lin spre un cer unde nu mai există greutate, nici timp care să apese pe aripi. Ai pornit într-un ultim zbor, dar nu unul al sfârșitului, ci al Nemărginirii!”, potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook „General maior rtr. Radu Theodoru”.

Cine a fost Radu Theodoru

Radu Theodoru s-a născut pe 17 ianuarie 1924, în localitatea Ineu din județul Arad, și după ce a urmat cursurile Școlii Superioare de Aviație Militară București (1943-1945) și ale Școlii Speciale de Aviație (1945-1946), a devenit pilot de vânătoare în Flotila I Vânătoare București, comandant de escadrilă vânătoare și instructor de zbor la Regimentul 3 Vânătoare Târgșor (1949-1950), comandant de companie și profesor de specialitate la Școala de Ofițeri Tehnici de Aviație Sibiu (1950-1951), potrivit publicației Glasul Cetății.

Aceeași sursă mai scrie că Theodoru a luptat pe front după 23 August 1944, pe când era elev la Şcoala de Ofiţeri de Aviaţie Bucureşti. „Eram elev sergent, comandant de grupă. Noi toţi din școală am făcut vreo 300-350 de prizonieri germani din toate armele.

Am avut şansa ca un lunetist din SS să nu îşi pună mintea cu noi, deci am avut şansa să nu luptăm cu trupe specializate germane, ci cu formaţiuni de spate”, a declarat Radu Theodoru, potrivit publicației menționate. El este verean de război și a fost decorat cu Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945”.

Legătura cu gruparea Getica

La începutul acestui an, procurorii DIICOT anunțau că au reținut șase persoane într-un dosar de trădare.

Era vorba despre persoanele care făceau parte din Comandamentul „Vlad Țepeș”, o grupare a cărei imagini era generalul Radu Theodoru.

Acesta a fost la rândul lui în vizorul anchetatorilor, care i-au și percheziționat casa în momentul reținerilor. 

Comandamentul „Vlad Țepeș”, din care fac parte cele șase persoane reținute de DIICOT sub acuzația de trădare, urmărea întoarcerea la un sistem de guvernare cu un partid unic, eliminarea „agenților diversioniști”, refacerea legăturilor cu Federația Rusă și China, inclusiv recuperarea teritoriilor din Ucraina.

În același timp, gruparea propunea și o structură de conducere formată și din „consilii ale bătrânilor” sau „comitete ale moșilor”. Detalii, aici.

CITEȘTE ȘI: Bărbații reținuți în dosarul de trădare, clienți obișnuiți la ambasada Rusiei. Ei au fost surprinși la recepții alături de Șoșoacă

