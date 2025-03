Crin Antonescu, despre percheziţiile la generalul Radu Theodoru: Mă bucur că statul se apără

Candidatul Alianţei Electorale „România Înainte”, Crin Antonescu, a declarat, vineri, în legătură cu percheziţiile la generalul Radu Theodoru, veteran de război, care are 101 ani, că nu are suficiente detalii despre acest caz, însă se bucură că „statul se apără” dacă există elemente care să pună în pericol regimul democratic.

Potrivit lui Antonescu, generalul Theodoru e foarte în vârstă şi prima reacţie este să te gândeşti că nu e chiar cel mai mare pericol, „însă pericolele pot să se nască în alte feluri”.

„Am fost toată toată ziua, tot aşa, prin ţară, am fost în judeţul Olt, am fost la Slatina, aseară am venit aici, am văzut cumva pe ştiri, daţi-mi voie să nu comentez, că n-am suficiente elemente. Dar mă bucur, dacă există elemente care să pună în pericol structura constituţională a statului român, regimul democratic, mă bucur că statul se apără. Asta e normal, dar nu ştiu detalii.

Ştiu că domnul Theodoru e foarte în vârstă şi sigur că prima reacţie este să te gândeşti că nu e chiar cel mai mare pericol, dar, pe de altă parte, pericolele pot să se nască în alte feluri. Nu comentez”, a spus Antonescu într-o conferinţă de presă la Craiova răspunzând unei întrebări în legătură cu acest subiect.

În dosarul de trădare deschis de DIICOT împotriva mai multor inculpați pe care îi acuză că voiau să dea o lovitură de stat apare și un general în retragere, în vârstă de 101 ani, în calitate de suspect. Este vorba de generalul maior în retragere Radu Theodoru, membru al unei organizații numite Comandamentul „Vlad Țepeș”.

Procurorii DIICOT au percheziționat miercuri domiciliul acestuia, acțiune făcută publică de fiica sa.

