Administratorul Nordis solicită DIICOT să clarifice dacă politicieni au zburat cu avioane plătite de grup

TIMISOARA - INAUGURARE TERMINAL SCHENGEN - 29 MAR 2024
Liderii PSD, Marcel Ciolacu (c), Sorin Grindeanu (s) și Alfred Simonis (d) au zburat la Nisa, alături de Laura Vicol, în anul 2022, cu un jet privat închiriat de compania Nordis. Foto: Inquam Photos/Virgil Simonescu
Administratorul special al firmelor din grupul Nordis Emanuel Poştoacă a solicitat Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) să precizeze dacă, în cadrul anchetei desfășurate, a constatat existența unor plăți efectuate de companiile Nordis pentru servicii de zbor privat în beneficiul unor politicieni.

Demersul vine în contextul apariției unor articole de presă potrivit cărora fostul premier și lider al social-democraților Marcel Ciolacu și fostul ministru al Transporturilor, actual președinte al PSD, Sorin Grindeanu ar fi zburat cu avioane private plătite de grupul Nordis, scrie News.ro.

Cerere oficială către DIICOT

Într-o solicitare depusă la DIICOT și intitulată „Solicitare de confirmare oficială privind existenţa sau inexistenţa unor plăţi efectuate de firma Nordis pentru zboruri private la care au participat sau nu politicieni din România”, Poștoacă cere procurorilor să clarifice dacă, în urma verificărilor efectuate, au identificat plăți pentru zboruri private sau alte forme de transport aerian în care ar fi fost implicați politicieni.

Cererea vizează companiile Nordis Management SRL, Nordis Mamaia SRL, Nordis Herastrau SRL, Nordis Hotel SRL și Nordis Property Services SRL.

Poștoacă amintește că, la 3 februarie 2025, anchetatorii au ridicat întreaga arhivă a firmelor Nordis, constând în mai multe camioane de documente.

Administratorul special afirmă că, începând din octombrie 2024, în spațiul public au apărut mii de articole și emisiuni în care s-a menționat în mod repetat că Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu ar fi zburat cu avioane private plătite de Nordis.

Potrivit lui Poștoacă, aceste informații au avut un efect negativ asupra companiei, afectând reputația acesteia, relațiile cu partenerii comerciali și încrederea creditorilor.

El subliniază că firmele din grupul Nordis se află în procedură de insolvență și au aproximativ 1.480 de creditori unici.

„În acest context, această afectare a imaginii publice a companiei s-a tradus deja într-o diminuare semnificativă a interesului potenţialilor investitori, într-o scădere a valorii activelor companiei şi într-o afectare directă a şanselor de reorganizare, cu consecinţe negative pentru toţi creditorii implicaţi, părţi vătămate”, afirmă Poștoacă.

Întrebările adresate procurorilor

Administratorul special al firmelor Nordis solicită DIICOT mai multe clarificări, printre care:

  • dacă vreuna dintre companiile din grup a efectuat plăți pentru zboruri private sau charter în care s-au aflat politicieni;
  • dacă vreuna dintre societăți deține sau a deținut un avion;
  • dacă în cadrul anchetei au fost identificate finanțări, colaborări sau conexiuni politice realizate prin intermediul societăților Nordis.

De asemenea, el cere procurorilor să precizeze dacă eventualele legături identificate au vizat exclusiv persoane fizice, respectiv pe Vladimir Ciorbă, asociat Nordis, fără implicarea juridică sau financiară a companiilor din grup sau a altor asociați.

Poștoacă: articolele din presă au prezentat scenarii speculative

Emanuel Poștoacă susține că unele articole din presă au utilizat un limbaj sugestiv și au prezentat sume, nume și scenarii speculative privind o presupusă protecție sau susținere politică, inducând ideea unei implicări directe a societăților Nordis în activități politice.

„O asemenea confirmare sau infirmare oficială este esenţială pentru contracararea informaţiilor publice false, pentru limitarea efectelor denigratoare deja produse companiilor Nordis şi pentru protejarea intereselor legitime ale părţilor vătămate, creditorilor, investitorilor şi partenerilor comerciali”, explică acesta.

Poștoacă precizează totodată că, din cunoștințele sale, în calitate de administrator statutar și special al companiilor Nordis, nu a autorizat niciodată plăți pentru servicii de zbor privat de tipul celor menționate.

„Am încrederea că o poziţie oficială din partea instituţiei dumneavoastră va contribui la restabilirea adevărului, la corecta informare a opiniei publice, la protejarea cadrului legal în care se desfăşoară procedura de insolvenţă, cu implicaţii pozitive directe şi imediate asupra şanselor de reorganizare a companiilor Nordis şi pe cale de consecinţă a tuturor creditorilor implicaţi, părţi vătămate în cadrul dosarului penal mai sus menţionat”, a conchis Emanuel Poştoacă.

