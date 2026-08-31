Live TV

Accident naval în Portul Tulcea: un vapor scăpat de sub control a scufundat două bărci și a lovit alte cinci, plus două pontoane

Data publicării:
Screenshot 2026-08-31 203429
Foto: captură video Facebook / Danube Delta
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Două bărci s-au scufundat, iar alte cinci ambarcaţiuni şi două pontoane de acostare aflate pe malul Dunării, în Portul Tulcea, au fost afectate, după un accident provocat de o navă, aflată sub pavilion Panama, care a suferit o defecţiune la sistemul de guvernare, în timp ce circula pe Dunărea maritimă.

Datele furnizate Agerpres de Autoritatea Navală Română (ANR) arată că vasul „S Line”, cu o lungime de 146,8 metri, în timp ce naviga amonte şi tranzita cotul Tulcea, secţiune a Dunării maritime, a suferit, luni, în jurul orei 17:10, o defecţiune la sistemul de guvernare.

„Din această cauză, nava a deviat de la traseul de navigaţie şi a intrat în coliziune cu instalaţii portuare şi ambarcaţiuni staţionate. Nu s-au înregistrat persoane rănite sau pierderi de vieţi omeneşti”, a precizat purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Puşcaşu.

În urma accidentului, au fost avariate două pontoane de acostare, două bărci de dimensiuni mici s-au scufundat, alte trei au suferit avarii la corp şi suprastructură, iar alte două bărci au avut suprastructura afectată.

Potrivit sursei citate, şenalul navigabil nu a fost blocat. 

Imagini cu incidentul pot fi văzute pe contul de Facebook Danube Delta

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi...
MCZoPTQ0MCZoYXNoPTI4N2YwMTUxODFlYzE3ODcyMjU5NTllNDQyMzZlZTQy.thumb
2
Pe cine ar vota bucureștenii dacă ar fi alegeri. Partidul clasat pe primul loc ar obține...
Donald Trump
3
În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe...
comisia europeana
4
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Foto Getty Images
5
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Alimentele recomandate de...
Cum l-a numit bașkanul lui Gaziantep pe Mirel Rădoi, după ce l-a dat afară: "Nu exagerez"
Digi Sport
Cum l-a numit bașkanul lui Gaziantep pe Mirel Rădoi, după ce l-a dat afară: "Nu exagerez"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dunare
Trei utilaje de dragare intervin pentru redirijarea debitelor Dunării spre Cernavodă. Se așteaptă o nouă scădere a nivelului fluviului
dunare
Imagini tulburătoare în Olt. Seceta extremă a transformat Dunărea într-un peisaj dezolant: „Dezastru. E prima dată când o vedem așa”
Drona-kamikaze.-Foto-Profimedia-Images-1536x1129
RO-Alert în nord-estul județului Tulcea: dronă detectată aproape de frontieră. Aparatul nu a pătruns în spațiul național
GALATI - ILUSTRATIE - PORT LA DUNARE SI NAVIGATIE - 5 IUL 2023
Dunărea începe să crească în Bulgaria, dar navigația rămâne dificilă. La Ruse, nivelul apei a scăzut cu 7 centimetri
ANAR dunare 2
Debitul Dunării crește ușor în următoarele zile, apoi revine la 1.500 mc/s. INHGA: Rămâne mult sub media perioadei
Recomandările redacţiei
drapele ue in fata sediului comisiei europene
„Adevărata provocare se află în Balcani”. Ce înseamnă refuzul...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor neagă că va susține orice premier desemnat: PNL, USR și...
Flota NATO
„Scutul lui Ahile”. Israelul vinde Greciei un pachet integrat pe mai...
Lucian Pahonţu, șeful SPP, a fost trecut în rezervă / Sursă foto: Inquam Photos / George Calin
Lucian Pahonțu, prima reacție după acuzațiile privind Revoluția și...
Ultimele știri
Criza migranților din Ceuta: Premierul spaniol exclude orice rol al Marocului în cele întâmplate. De ce-l acuză Israelul de minciună
Peter Magyar consideră că UE se confruntă cu „o lipsă de conducere politică”: „Există deja sentimentul că ar trebui să ne schimbăm”
De ce țările de pe flancul estic al NATO resping temerile privind un atac al Rusiei: „Există însă motive să credem că riscul a crescut”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pot da lovitura la bani în septembrie 2026. Pentru ele începe o perioadă cu oportunități financiare
Cancan
Motivul HALUCINANT pentru care Dragoș, subofițerul de la ISU Neamț, a ucis-o pe Andreea. Filmul tragediei
Fanatik.ro
„Circul din afara terenului s-a mutat și în teren”. Adi Ilie, necruțător cu FCSB, a vorbit despre play-out!
editiadedimineata.ro
Pedro Sánchez acuză Rusia și Israel că au folosit criza din Ceuta împotriva Spaniei
Fanatik.ro
I-a șocat pe toți cei de la FCSB: „I-am trimis dimineața asistentul medical acasă. Frisoane, vomă, stări de...
Adevărul
Unde sunt cele mai mari pensii din România. Diferența dintre primul și ultimul loc trece de 1.900 de lei
Playtech
Câţi bani face un român pe zi din sticlele SGR reciclate: „Nu știu de ce te mai duci la job la banii ăştia”
Digi FM
Oana Roman, atacată și amenințată cu moartea. Persoane necunoscute i-ar fi filmat casa: „Am avut o vară...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adio, Spania: transferul lui Andrei Rațiu e 99% gata!
Pro FM
Harry Styles nu s-a putut abține! Ce a spus despre nunta lui Taylor Swift cu Travis Kelce, chiar la Madison...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Critici dure pentru Anne Hathaway înainte de „Days of Thunder 2”. Randy Quaid rupe tăcerea: „Trebuie să fie...
Adevarul
Cartea Electronică de Identitate nu va fi obligatorie de la 1 septembrie în sistemul medical. Anunțul CNAS
Newsweek
Pensionarii vor plăti 1.000.000.000€ CASS din pensie în 2026. Parlamentarii au pensie specială de 12.000 lei
Digi FM
Au 14 copii, dar nu s-ar opri aici. Surprinzător, banii nu sunt principala problemă a acestei familii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O adevărată cursă contra cronometru. Ce arată noile date despre procesul de formare al planetelor
Digi Animal World
Cât de des trebuie să-ți plimbi câinele în fiecare zi? De câtă mișcare are nevoie, în funcție de vârstă și...
Film Now
Detaliul care nu le-a scăpat fanilor. Eva Mendes și-a arătat singurul tatuaj din viața ei, dedicat lui Ryan...
UTV
Iustin Petrescu și Hara s-ar fi despărțit după doar două luni de căsnicie. Detaliile observate de fani