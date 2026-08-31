Accident naval în Portul Tulcea: un vapor scăpat de sub control a scufundat două bărci și a lovit alte cinci, plus două pontoane

Două bărci s-au scufundat, iar alte cinci ambarcaţiuni şi două pontoane de acostare aflate pe malul Dunării, în Portul Tulcea, au fost afectate, după un accident provocat de o navă, aflată sub pavilion Panama, care a suferit o defecţiune la sistemul de guvernare, în timp ce circula pe Dunărea maritimă.

Datele furnizate Agerpres de Autoritatea Navală Română (ANR) arată că vasul „S Line”, cu o lungime de 146,8 metri, în timp ce naviga amonte şi tranzita cotul Tulcea, secţiune a Dunării maritime, a suferit, luni, în jurul orei 17:10, o defecţiune la sistemul de guvernare.

„Din această cauză, nava a deviat de la traseul de navigaţie şi a intrat în coliziune cu instalaţii portuare şi ambarcaţiuni staţionate. Nu s-au înregistrat persoane rănite sau pierderi de vieţi omeneşti”, a precizat purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Puşcaşu.

În urma accidentului, au fost avariate două pontoane de acostare, două bărci de dimensiuni mici s-au scufundat, alte trei au suferit avarii la corp şi suprastructură, iar alte două bărci au avut suprastructura afectată.

Potrivit sursei citate, şenalul navigabil nu a fost blocat.

Imagini cu incidentul pot fi văzute pe contul de Facebook Danube Delta

Editor : B.E.