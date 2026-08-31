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Trei utilaje de dragare intervin pentru redirijarea debitelor Dunării spre Cernavodă. Se așteaptă o nouă scădere a nivelului fluviului

Data publicării:
dunare
Foto: Facebook/Mihai Jurca
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Din articol
Stadiul lucrărilor pe Dunăre în zona Cernavodă

Un utilaj de la Administraţia Fluvială „Dunărea de Jos” Galaţi şi două de la Administraţia Naţională ”Apele Române” lucrează la remodelarea albiei Dunării în zona Cernavodă, pentru asigurarea debitului necesar la repornirea reactoarelor centralei nucleare. Reprezentanţii Guvernului evită să avanseze un termen de finalizare a lucrărilor, în contextul în care nici prognoza hidrografică pe termen scurt nu este una îmbucurătoare.

Trei utilaje de dragare încearcă să redirijeze o parte din debitul Dunării spre Cernavodă, în speranţa asigurării necesarului de apă care să permită o cât mai rapidă repornire a reactoarelor centralei nucleare.

Din păcate, precipitaţiile din amonte nu ajută, iar perspectiva pe termen scurt este una pesimistă.

Conform ultimei raportări a Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, debitul la intrarea în ţară (pe secţiunea Baziaş) era duminică în creştere, la valoarea de 1.600 m3/s, de două ori şi jumătate sub media multianuală a lunii august (3.900 m3/s).

Prognoza în intervalul 30 august 2026 - 6 septembrie 2026 arată că debitul la intrarea în ţară va fi staţionar la valoarea de la 1.600 m3/s, în primele patru zile, apoi în scădere uşoară până la 1.450 m3/s, sub mediile multianuale ale lunilor august (3.900 m3/s) şi septembrie (3.800 m3/s).

Stadiul lucrărilor pe Dunăre în zona Cernavodă

Începute de două săptămâni, lucrările de dragare şi de construcţie a epiului (dig pentru regularizarea apei, n.r.) din zona Cernavodă sunt în plină desfăşurare, fără a exista însă un termen clar când vor fi încheiate.

„Analizăm date culese în weekend şi vom reveni cu decizii”, a transmis pentru News.ro Mihai Jurca, şeful cancelariei Primului - Ministru, care supervizează lucrările din zona Cernavodă.

„Am fost personal la Cernavodă timp de două zile, alături de echipele tehnice şi de reprezentanţii instituţiilor din Comitetul Interministerial Bala - Cernavodă, pe care îl coordonez din partea Cancelariei Prim-Ministrului, pentru a vedea la faţa locului stadiul lucrărilor şi a stabili, împreună, următorii paşi. Ne confruntăm cu cel mai scăzut nivel al Dunării din istoria măsurătorilor: la Baziaş, debitul de azi este de aproximativ 1.300 metri cubi/secundă, faţă de o medie de 3.900 metri cubi/secundă pentru luna august”, scria Jurca pe 26 august, într-o postare pe Facebook.

„Deocamdată se draghează continuu, în mai multe puncte”, a transmis Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, la solicitarea News.ro. „Nu există un moment anume prevăzut să se oprească, e în funcţie de cum variază debitul Dunării la Cernavodă”, a adăugat ea.

Conform reprezentanţilor Administraţiei Fluviale "Dunărea de Jos" Galaţi, la operaţiune participă o dragă - navă special construită pentru operaţiuni de săpare şi îndepărtare a aluviunilor, cu misiunea de a scoate de pe fundul Dunării o sută de mii de tone de aluviuni. Lucrările au început la jumătatea lunii august.

Specialiştii de la Apele Române au declarat pentru News.ro că au deplasat la rândul lor două utilaje de dragare în zona Cernavodă. Cele două, de mai mici dimensiuni faţă de cel de la AFDJ Galaţi, au fost relocate terestru, pe trailere, din spaţiul hidrografic Argeş-Vedea şi de pe Crişul Repede.

În ceea ce priveşte epiul - lucrare hidrotehnică pentru regularizarea cursului apei - lucrările nu au început deoarece poziţia digului s-a modificat faţă de propunerea iniţială, fiind căutate în prezent alte variante.

Editor : A.P.

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