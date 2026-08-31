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Peter Magyar consideră că UE se confruntă cu „o lipsă de conducere politică”: „Există deja sentimentul că ar trebui să ne schimbăm”

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Peter Magyar
Peter Magyar. Foto: Profimedia
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Prim-ministrul ungar Peter Magyar a declarat că Uniunea Europeană se confruntă cu o criză de leadership și trebuie să ia decizii cruciale privind viitorul său, nu doar pentru a supraviețui, ci și pentru a ieși învingătoare, relatează Euronews.

Magyar a făcut aceste declarații în cadrul Forumului Strategic de la Bled, unde a discutat, alături de Janez Jansa din Slovenia, Andrej Plenkovic din Croația și prim-ministrul ceh Andrej Babis, despre cooperarea regională și competitivitate.

„Sincer să fiu, în Uniunea Europeană se simte o lipsă de conducere politică”, a afirmat Magyar, făcând referire la birocrația UE, despre care a spus că împiedică luarea de măsuri.

„Un membru al Consiliului European mi-a spus să nu am de-a face deloc cu birocrația, să nu le răspund, pentru că vor distruge inițiativele. Le vor înghiți. Și asta nu e un semn bun. Cred că ar trebui să ne concentrăm din nou asupra realității”.

Magyar a afirmat că, în timp ce UE se concentrează pe chestiuni instituționale, China se pregătește să finanțeze centrale nucleare și fabrici de automobile în Europa.

„Există deja și la Bruxelles sentimentul că ar trebui să ne schimbăm, iar, în opinia mea, ar trebui să decidem dacă Uniunea Europeană dorește doar să supraviețuiască sau să câștige”, a declarat Magyar.

Prim-ministrul, care aparține aceluiași Partid Popular European (de centru-dreapta) ca și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a criticat, de asemenea, amenda zilnică impusă de UE Ungariei în materie de migrație.

În 2024, Bruxelles-ul a aplicat Ungariei o amendă forfetară de 200 de milioane de euro, la care se adaugă o penalitate zilnică, după ce guvernul condus de Viktor Orban nu a pus în aplicare o hotărâre din 2020 a Curții de Justiție a Uniunii Europene privind migrația. Curtea a constatat că Ungaria a încălcat legislația UE prin faptul că nu a garantat solicitanților de azil dreptul la un tratament echitabil.

„Este destul de dificil să le explicăm maghiarilor de ce Ungaria este tratată atât de nedrept la Bruxelles în aceste chestiuni”, a spus Magyar. „Avem o hotărâre judecătorească; trebuie să plătim 1 milion de euro pe zi doar pentru a apăra frontierele comune ale Uniunii Europene. Nu este corect, iar nimeni nu este dispus să rezolve această problemă”.

Sub guvernul lui Orban, Ungaria a construit un gard de frontieră cu Serbia pentru a împiedica intrarea migranților în țară. Cererile de azil trebuiau depuse la consulatul Ungariei din Belgrad, iar marea majoritate a acestora au fost respinse. Ca urmare, Ungaria a fost sancționată cu amenzi din partea UE în valoare de aproape 1 miliard de euro.

În timpul campaniei electorale, Magyar a promis o resetare completă a relațiilor dintre Budapesta și aliații săi occidentali din UE și NATO.

După formarea guvernului, acesta a încheiat un acord cu Comisia Europeană pentru deblocarea sumei de 16,4 miliarde de euro din fondurile înghețate anterior destinate Ungariei. Guvernul său a anunțat luni că a îndeplinit toate obiectivele intermediare legate de Fondul de redresare în valoare de 10 miliarde de euro, prin modificarea legislației anticorupție și a celei din domeniul justiției.

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Editor : A.M.G.

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