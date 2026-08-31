Criza migranților din Ceuta: Premierul spaniol exclude orice rol al Marocului în cele întâmplate. De ce-l acuză Israelul de minciună

Pedro Sánchez, prim-ministrul spaniol, a exclus orice implicare a Marocului în afluxul masiv de migranți în Ceuta, afirmând că serviciile secrete spaniole nu au găsit dovezi care să implice această țară nord-africană, scrie The Times.

Sánchez a spus că Marocul a oferit cooperare imediată atunci când a izbucnit criza. „Nu există informații din partea niciunui serviciu de informații care să pună la îndoială implicarea autorităților marocane”, a adăugat el. El a descris cooperarea cu Rabat ca fiind „sincer pozitivă” și a spus că Marocul a oferit „cooperare imediată” după ce aproximativ 80.000 de marocani, în majoritate tineri și bărbați, au intrat în orașul autonom spaniol pe 30 iulie.

Interviul a reprezentat prima apariție publică a lui Sánchez de la începutul crizei, rupând o tăcere de o lună în care s-a confruntat cu critici tot mai intense privind modul în care guvernul său a gestionat afluxul de migranți și decizia sa de a-și continua vacanța. El a ales Cadena SER, o rețea de radio considerată favorabilă guvernului său socialist, pentru a oferi prima sa relatare detaliată despre criză.

Respingând ideea că Marocul ar fi responsabil, Sánchez a indicat, în schimb, rețelele criminale și o campanie de dezinformare. El a afirmat că afirmațiile false care circulau pe rețelele sociale despre o hotărâre a Curții Supreme spaniole privind returnarea migranților care au intrat pe mare au contribuit la alimentarea afluxului.

Dezinformarea, a spus el, s-a răspândit prin rețele „asociate atât cu Rusia, cât și cu Israelul, precum și cu o extremă dreaptă internațională care folosește întotdeauna migrația, nu doar pentru a ataca Spania, ci și Europa”. El a adăugat că acest lucru nu înseamnă neapărat că criza a fost orchestrată de un actor statal.

Ministrul de externe al Israelului, Gideon Sa’ar, a declarat într-o postare pe X că Sánchez „minte fără rușine”.

Sánchez a contrazis-o pe ministra sa de apărare, Margarita Robles, negând că serviciile de informații ar fi avertizat guvernul în prealabil cu privire la incursiune. Centrul Național de Informații (CNI), principala agenție de informații a Spaniei, a transmis rapoarte de situație înainte de traversări, a spus el, dar niciunul nu a prevăzut ceva care să se apropie de amploarea finală a evenimentelor.

„CNI a transmis rapoarte de situație, dar nu a existat nicio informație care să avertizeze asupra gravității crizei”, a spus el. „Nimeni nu a prevăzut că vom avea de-a face cu o avalanșă de asemenea proporții.”

Premierul spaniol Pedro Sánchez. Foto Getty Images

El a negat orice contradicție între declarațiile lui Fernando Grande-Marlaska, ministrul de interne, și cele ale lui Robles cu privire la ceea ce serviciile de informații au comunicat guvernului. Marlaska a insistat anterior că guvernul nu a primit nicio avertizare, în timp ce Robles a apărat activitatea CNI.

Într-o altă evoluție a evenimentelor, s-a raportat că serviciile de informații spaniole au stabilit o legătură între sosirea în masă a migranților și decizia Gibraltarului de a se alinia la normele spațiului Schengen, potrivit unui articol publicat în ziarul El País, deși nu s-au oferit detalii suplimentare.

Între timp, numărul agresiunilor sexuale de la invazia în masă a orașului Ceuta a crescut la 23, majoritatea fiind comise împotriva fetelor, conform cifrelor oficiale.

Sánchez și-a apărat decizia de a-și petrece o vacanță de vară îndelungată într-un palat de stat din Lanzarote, insulă din arhipelagul Canare, în timp ce criza se desfășura.

„Am muncit și m-am odihnit. Este dreptul meu”, a spus el. „Știu că, pentru o parte importantă a populației, n-ar trebui să am dreptul la vacanță sau la funcția de președinte.”

El a menționat că regele Felipe al VI-lea al Spaniei va vizita Ceuta, un gest semnificativ față de un teritoriu care solicită o atenție sporită din partea Madridului încă de la începutul afluxului. Este o practică obișnuită ca regele și regina Letizia să viziteze imediat zonele afectate de crize. Juan Vivas, președintele Ceutei, l-a vizitat pe rege luna trecută și a relatat că șeful statului dorește să viziteze orașul său.

„Există argumente suficiente pentru ca șeful statului să viziteze în sfârșit Ceuta”, a spus Sánchez. „Această vizită va avea loc.” Totuși, el nu a precizat nicio dată pentru vizita respectivă. Regele nu a vizitat niciodată Ceuta sau Melilla în timpul domniei sale, se pare pentru a nu deranja Marocul.

Sánchez a afirmat că aproximativ 70.000 de persoane au intrat în Ceuta în timpul crizei și că nouă din zece s-au întors de atunci în Maroc, rămânând aproximativ 5.000 în oraș, inclusiv 1.200 de minori. Locuitorii din Ceuta estimează cifre mai mari, afirmând că cel puțin 80.000 de persoane au intrat pe 30 iulie și că aproximativ 8.000 rămân astăzi acolo.

Sánchez urmează să se prezinte joi în fața parlamentului pentru a da explicații cu privire la modul în care guvernul a gestionat această încălcare extraordinară a frontierei Spaniei.

În timpul crizei, Sánchez a fost criticat când și-a publicat lista de redare de pe Spotify, numind-o „coloana sonoră a verii mele”. El a postat un videoclip pe profilul său de Instagram, arătând ce melodii urma să asculte în vacanța de vară, printre care și piesa „I Feel so Free” interpretată de Madonna.

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Editor : B.E.