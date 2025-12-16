Live TV

Video 36 de ani de la Revoluția din 1989. Pe 16 decembrie, timișorenii au strigat „Jos Ceaușescu”

Data publicării:
Revolutia Română decembrie 1989, Timișoara
Revolutia Română decembrie 1989, Timișoara Foto: Agerpres

Acum 36 de ani, zeci de mii de oameni au îndrăznit să ceară libertate, ieșind în stradă la Timișoara și declanșând prăbușirea dictaturii comuniste. „Jos Ceaușescu” a fost strigătul care a schimbat destinul României, însă libertatea a fost plătită cu vieți. 

Tonul a fost dat în seara zilei de 15 decembrie 1989, când sute de oameni s-au strâns în fața locuinței pastorului Laszlo Tokes, situată în Piața Maria. A doua zi, pe 16 decembrie, mulțimea a crescut, iar din rândul manifestanților s-a auzit primul strigăt „Jos Ceaușescu”. Ceea ce era la început un protest local s-a transformat într-o revoltă deschisă împotriva regimului condus de Nicolae Ceaușescu.

Autoritățile au început să intimideze protestatarii prin intervenții în forță, însă în zadar. Mulțimea nu s-a dispersat, iar represiunea regimului a devenit însă extrem de dură în zilele următoare. 

La 17 decembrie 1989, Nicolae Ceauşescu convoca o teleconferinţă cu activul de partid şi de stat din judeţe şi anunța că a dat ordin să se tragă. „Se somează, oricine nu se supune se socoteşte stare de necesitate şi se aplică legea!”, preciza Ceauşescu. 

În oraş se auzeau primele focuri de armă, până după miezul nopţii având loc lupte de stradă între civili şi militari şi fiind incendiate TAB-uri, tancuri şi magazine. De asemenea, pe treptele catedralei, un grup format din copii şi tineri civili începeau să scandeze: „Jos Ceauşescu!”, „Libertate!”, „Vrem o ţară liberă!”.

În timp ce pe 18 decembrie 1989 Nicolae Ceauşescu îşi începea vizita oficială în Republica Islamică Iran, în Timişoara vitrinele magazinelor erau sparte, miliţienii erau peste tot, iar militarii ordonau oamenilor să circule fără oprire.

30 de tineri au ieșit în faţa catedralei din Timişoara să repete colinde şi alte câteva sute de manifestanţi li s-au alăturat, fluturând un steag din care fusese decupată stema comunistă. 

A avut loc o şedinţă convocată de generalul Constantin Nuţă în urma căreia s-au stabilit condiţiile derulării operaţiunii „Trandafirul”, care a constat în transportarea a 43 de cadavre de la Timişoara la Bucureşti şi incinerarea lor, pentru a şterge urmele represiunii. După două zile în care armata, miliţia şi securitatea încerca să reprime fără succes revolta, demonstranţii au ocupat, la 19 decembrie 1989, centrul Timişoarei, din zona Piaţa Operei. Cele mai multe întreprinderi din Timişoara și-au încetat activitatea, fiind organizate mitinguri de protest, și formulate revendicări. Pe străzile oraşului, militarii au fraternizat cu revoluţionarii şi s-a scandat: „Armata e cu noi!”. 

Un număr de 40 de cadavre ale unor victime ale represiunii din Timişoara, neidentificate, au fost transportate, în secret, de la morga Spitalului Judeţean Timiş în Bucureşti, unde, în noaptea de 19 spre 20 decembrie, au fost incinerate la crematoriul „Cenuşa”.

În balconul Operei i-au fost înmânate primarului Timişoarei revendicările protestatarilor: eliberarea arestaţilor, redarea cadavrelor familiilor care le revendică, demisia lui Nicolae Ceauşescu, circulaţia liberă a oamenilor şi a ideilor. 

După ce a revenit din vizita oficială din Iran, Nicolae Ceauşescu a decretat instituirea stării de necesitate. În cadrul unui discurs televizat, acesta afirma că „lemente huliganice (...) au provocat distrugeri de tip fascist în scopul destabilizării ţării, dezmembrării teritoriale, lichidării revoluţiei socialiste şi întoarcerii sub dominaţie străină”. Totodată, Ceauşescu a dat vina pe „agenturile străine de spionaj şi pe românii din interior care îşi vând ţara pentru un pumn de dolari sau pentru alte valute”.

Pe 17 și 18 decembrie 1989 la Timișoara au murit zeci de oameni, iar alte câteva sute au fost răniți în urma intervențiilor armatei și a forțelor de ordine.

Citește și:

16 decembrie 1989. Povestea din spatele primului strigăt „Jos Ceauşescu!”

33 de ani de la Revoluția Română. Finalul lui 1989 în București și în țară

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
3
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
5
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0073894216
„Adevărul istoric să ajungă la cât mai mulți oameni”. Apelul experților pentru a combate nostalgia comunistă și legionară din România
femei oameni pe strada bucuresti romania_shutterstock_284113175
România trăiește cea mai bună perioadă din istoria sa. Contribuția banilor din străinătate și miturile despre comunism
bancnote de 100 de lei pe o masa
Nostalgia comunismului pe TikTok, contrazisă de datele oficiale. Eurostat: „Românii trăiesc de peste două ori mai bine decât în 2004”
25 de ani de la deschiderea arhivelor Securității. Nicușor Dan: „România trebuie să-și privească trecutul fără ocolișuri”
provocare blackout tiktok
Tinerii sunt expuși masiv pe TikTok la propagandă pro-Ceaușescu și idei extremiste. IICCMER: „Avem nevoie de o reacție rapidă”
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan, declarații despre negocierile de pace în Ucraina și...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
De ce a ajuns fostul ministru Răzvan Cuc în vizorul procurorilor DNA...
CONGRES_UDMR_010_INQUAM_Photos_Simion_Tataru-1536x1024
Tensiuni în Coaliție. Kelemen Hunor a discutat cu șeful PSD Sorin...
Learning at home, self quarantine concept. Children at home doing homework with books notebooks and thinking how to make math tasks
Eurostat: România are una dintre cele mai mici rate ale abandonului...
Ultimele știri
Aeroportul Henri Coandă ar putea avea un frate, Otopeni II, la Buzău: propunerea primarului Constantin Toma pentru Baza Aeriană Boboc
Kremlinul face precizări după ce Trump a spus că a vorbit „recent” cu Putin. Când a avut loc ultima convorbire între cei doi lideri
Rusia blochează total și definitiv YouTube. Motivele invocate de către Parlamentul rus
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Cristi Balaj a spus clar câte penalty-uri ar fi dat el în Rapid – Oțelul 0-2, după ce șefii giuleștenilor au...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să...
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Vine gerul cu adevărat! Prognoza meteo pentru Crăciun şi Revelion s-a schimbat, meteorologii au greşit
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Pro FM
Cum arată Anna Kournikova, însărcinată în ultimul trimestru. Ea și partenerul ei, Enrique Iglesias, așteaptă...
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari au luat între 490 și 610 lei în plus la pensie în decembrie? În ce oraș pensiile sunt duble?
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Imagini virale cu un curier și trei pisici. Cum a fost surprins bărbatul în plin sezon al sărbătorilor: „Un...
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...