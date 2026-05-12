Acuzații de abuz la o grădiniță din Ploiești. Polițiștii au deschis dosar penal după reclamațiile părinților

Polițiștii din Prahova au deschis o anchetă după ce părinții a doi copii de grădiniță din Ploiești au reclamat presupuse abuzuri comise într-o unitate privată de învățământ. O educatoare în vârstă de 29 de ani este acuzată că i-ar fi lovit pe cei doi minori în timpul programului, iar în cauză a fost deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului, relatează News.ro.

„Poliţiştii din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova - Secţia nr. 4 Poliţie Ploieşti efectuează verificări şi activităţi procedurale într-o cauză penală privind posibile fapte de natură abuzivă sesizate într-un centru educaţional din municipiul Ploieşti, aspectele reclamate vizând conduita unei angajate faţă de doi minori. Sesizările au fost formulate de către reprezentanţii legali ai minorilor, iar, având în vedere natura faptelor reclamate, vulnerabilitatea persoanelor vătămate şi necesitatea asigurării unui climat de protecţie adecvat interesului superior al copilului, poliţiştii au intervenit cu celeritate, procedând la efectuarea activităţilor specifice de cercetare penală şi verificare factuală, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi de drept”, anunţă, marţi după-amiază, oficialii Poliţiei judeţene Prahova.

Potrivit sursei citate, abuzurile, ale căror victime ar fi doi copii, s-ar fi petrecut în perioada martie-aprilie 2026, iar presupusa agresoare ar fi o femeie în vârstă de 29 de ani, care ar fi comis faptele „în contextul exercitării atribuţiilor profesionale desfăşurate în cadrul unităţii educaţionale respective”.

Dosarul penal deschis vizează infracţiunea de rele tratamente aplicate minorului.

Persoana vizată este, potrivit unor surse, o educatoare de la o grădiniţă privată, acuzată că a lovit doi copii.

