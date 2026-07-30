O nouă alertă cu bombă a fost anunţată, joi, la sediul Autorităţii Navale Române (ANR) din Portul Constanţa, iar clădirea a fost verificată de autorități. De asemenea, manevrele de intrare și ieșire a navelor din Portul Constanța Sud și Nord au fost suspendate temporar, de la ora 12:00. În urmă cu 24 de ore, alte alarme cu bombă vizaseră Terminalul de Pasageri din Portul Constanţa.

ACTUALIZARE 13:20 La ora 11:30, un angajat al Autorității Navale Române a primit un mesaj asemănător cu cel de ieri, potrivit Prefecturii Constanța. Este un mesaj de amenințare, care spune că în interiorul sediului Autorității Navale Române sunt amplasate mai multe bombe. La fața locului au ajuns polițiști din cadrul IPJ Constanța și pompieri de la ISU Dobrogea, potrivit jurnalistei Digi24 Iulia Stanciu. Prefectul județului Constanța spune că, în acest moment, în Portul Constanța, toate activitățile se desfășoară normal.

„Mesajul audio viza sediul ANR şi era, la fel ca cel primit miercuri, creat cu AI. Conform procedurilor ANR, salariaţii au fost evacuaţi din clădire timp de 20 de minute, interval de timp în care au fost sistate şi manevrele de intrare-ieşire a navelor. Şi această alertă a fost falsă”, a spus prefectul.

Știrea inițială. Potrivit unor surse locale, un apel a anunţat, joi, că în sediul clădirii Autorităţii Navale Române a fost amplasată o bombă. Angajaţii au ieşit din clădire, iar specialiştii urmează să facă verificări. Între timp, angajaţii Autorităţii Navale Române au fost anunţaţi că pot reveni în clădire.

Din informațiile Digi24, au fost suspendate și operațiunile de ieșire și intrare din Port, începând cu ora 12:00, din motive de securitate.

La fel ca în cazul intervenției de ieri, care s-a dovedit a fi o alarmă falsă, forțele de ordine suspectează că și alerta de astăzi de la sediul ANR face parte din același val de amenințări hibride, potrivit Ziua de Constanța.

Cu toate acestea, procedurile de securitate și protocoalele antitero sunt urmate cu strictețe până când fiecare metru pătrat din clădirea Autorității Navale Române va fi declarat sigur.

Editor : Ș.R.