SUA au lansat un nou bombardament asupra Iranului, drept represalii. Conflictul se extinde asupra unui port din Egipt

Armata SUA a anunţat că a lansat noi atacuri asupra Iranului, în noaptea de miercuri spre joi, după ce preşedintele Donald Trump a promis represalii pentru atacurile asupra trupelor americane din Orientul Mijlociu. Conflictul care durează de cinci luni s-a extins şi mai mult, ajungând în Egipt unde, într-un port de la Marea Mediterană, un petrolier-depozit plutitor deţinut de SUA a fost lovit de o dronă.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a publicat joi dimineaţa pe reţelele sociale un comunicat în care precizează că a finalizat cele mai recente atacuri asupra Iranului miercuri, la ora 22:00, ora Washingtonului (05:00, ora României), la două ore după începerea acestora.

„Forţele CENTCOM au lovit zeci de ţinte ale Gărzii Revoluţionare Islamice (IRGC) din Iran”, se arată în comunicat.

Printre ţinte s-au numărat „centre de comandă militare, instalaţii de rachete şi drone, baze de supraveghere şi apărare costieră, precum şi capacităţi maritime”.

Anterior, miercuri, forţele americane şi saudite lansaseră atacuri împotriva grupărilor aliate Iranului din estul Irakului, iar Iranul lansase rachete asupra trupelor americane din Iordania.

Atacurile SUA din Iran din noaptea de miercuri spre joi au urmat după ce Trump promisese o ripostă, pentru că Iranul a tras asupra trupelor americane. „Aşadar, a venit rândul nostru”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă. „Îi vom lovi foarte tare”, a promis şeful Casei Albe, chiar dacă a reiterat că Washingtonul va continua să urmărească încheierea unui acord de pace cu Teheranul.

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Atac asupra unui port din Egipt

Miercuri dimineaţă, o dronă a lovit o navă-cisternă de stocare a gazelor naturale aparţinând Statelor Unite în portul egiptean Damietta de la Marea Mediterană, a declarat firma britanică de securitate maritimă Ambrey într-o evaluare preliminară. Un comunicat al Ministerului Petrolului din Egipt a confirmat izbucnirea unui incendiu în port, dar nu a menţionat nimic despre un atac cu dronă. Nu a fost clar cine era responsabil pentru incident, care a avut loc la scurt timp după ce Iranul a lansat un atac cu rachete împotriva forţelor americane din Iordania, iar Washingtonul şi Arabia Saudită au lovit grupări paramilitare susţinute de Iran în Irak. Drona a lovit nava-cisternă plutitoare Energos Winter, provocând un incendiu care s-a extins la o altă navă, Gaslog Salem, au declarat trei surse din domeniul comercial familiarizate cu incidentul.

Trei morți în Iran

După atacurile americane din cursul nopţii de miercuri spre joi, presa de stat din Iran a relatat că trei persoane au fost ucise în urma loviturilor americane asupra insulei Qeshm, situată în largul coastei sudice a ţării, de-a lungul Strâmtorii Ormuz. În zonă s-au auzit explozii, iar un atac american a lovit o zonă rezidenţială de pe insula Qeshm, potrivit presei iraniene.

Chinez mort în Kuweit

Pe de altă parte, un atac iranian a lovit joi o clădire aparţinând unei companii chineze din nordul Kuweitului, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Kuweit într-o postare pe X. Atacul a dus la moartea unui muncitor la faţa locului şi a provocat pagube semnificative, se menţionează în postare. Compania chineză nu a fost numită.

Rachete interceptate în Iordania

La rândul lor, forţele armate ale Iordaniei au declarat joi că au contracarat o încercare a Iranului de a ataca regatul, interceptând cinci rachete.

Însă atacurile din Irak şi Egipt arată că şi alte ţări din Orientul Mijlociu sunt ameninţate să fie atrase în conflict, după ce gruparea Houthi din Yemen, aliniată Iranului, a declarat săptămâna trecută că instituie un blocaj naval împotriva Arabiei Saudite.

Războiul a început în februarie, când SUA şi Israelul au lansat o campanie de bombardamente asupra Iranului, despre care Trump a afirmat că va dura doar câteva săptămâni. Un acord temporar de încetare a focului, încheiat în iunie, s-a prăbuşit pe fondul reluării luptelor în Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă crucială pe care Iranul susţine că o controlează în prezent.

Pakistanul anunță negocieri

Pakistanul a anunţat joi că negocierile dintre SUA şi Iran cu privire la dezescaladarea conflictului şi în legătură cu strâmtoarea Ormuz sunt „în curs”.

Pakistanul, ţară mediatoare între Statele Unite şi Iran, asigurase anterior joi că face tot posibilul pentru a le readuce la masa negocierilor, în temeiul protocolului de acord semnat în iunie cu medierea Islamabadului pentru a pune capăt războiului.

„Facem tot ce ne stă în putinţă pentru a readuce toate părţile la protocolul de acord de la Islamabad”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al diplomaţiei pakistaneze, Tahir Andrabi. Pakistanul încurajează cele două ţări să „îşi respecte pe deplin angajamentele de a purta discuţii tehnice” în temeiul acestui text, a adăugat el.

Editor : Sebastian Eduard