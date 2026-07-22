Cod roșu de inundații în Dâmbovița și Prahova. Hidrologii avertizează asupra viiturilor și inundațiilor locale

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o avertizare Cod roşu de inundaţii, valabilă până la ora 12:00, pentru râuri din judeţele Dâmboviţa şi Prahova.

Hidrologii avertizează că sunt aşteptate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile inundaţii locale severe, precum şi creşteri ale debitelor şi nivelurilor peste cotele de pericol. Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice Cricovul Dulce – afluenţii sectorului hidrometric Moreni, precum şi Roşioara şi Seaca, afluenţi ai râului Proviţa, din judeţele Dâmboviţa şi Prahova.

Citește și: Meteorologii anunță noi coduri portocalii de furtună. Zonele în care va ploua într-o zi cât într-o lună

Este al doilea Cod roşu emis de INHGA pentru râuri din cele două judeţe în ultimele 24 de ore.

Editor : Ana Petrescu