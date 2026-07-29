Păcănelele, interzise în Ploiești după votul unanim al Consiliului Local

Consilierii locali din Ploieşti au votat în şedinţa de miercuri, în unanimitate, interzicerea sălilor de jocuri de noroc de tip păcănele în municipiu, anunţă primarul Ploieştiului, Mihai Poliţeanu.

„Păcănelele au fost interzise în Ploieşti. Mulţumesc din suflet tuturor ploieştenilor pentru susţinerea proiectului, dar şi consilierilor locali care au votat, în cele din urmă, în unanimitate”, a transmis edilul într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

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Potrivit acestuia, proiectul a fost supus de trei ori dezbaterii consiliului local. Primarul susţine că primele două încercări de adoptare au eşuat, o dată din cauza lipsei unui aviz al unei comisii de specialitate, iar ulterior prin amânarea dezbaterii.

„Astăzi este votul pentru curăţarea Ploieştiului de păcănele şi a cartierelor de atmosfera interlopă şi insalubră pe care aceste păcănele le aduc cu sine”, a mai transmis, miercuri, primarul Mihai Poliţeanu.

La începutul lunii aprilie, Primăria Ploieşti anunţa, pe Facebook, lansarea în transparenţă decizională a proiectului de hotărâre privind interzicerea organizării şi exploatării jocurilor de noroc pe raza oraşului.

Se prevedea interzicerea sălilor de jocuri de noroc pe întreg teritoriul municipiului, permiterea exclusivă a jocurilor loto organizate de Loteria Română, desfăşurarea pariurilor sportive doar la Hipodrom, în spaţiile deja existente.

Editor : M.I.