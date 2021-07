Ai putea ajunge astronaut? Ce condiții trebuie să îndeplinească cetățenii UE pentru a fi angajați pe Stația Spațială

Astronauții sunt o pacoste pentru orice angajator. În primul rând, costă o grămadă de bani: o simplă deplasare pe orbită, în interes de serviciu, presupune o cheltuială de câteva zeci de milioane de euro sau dolari. Apoi, astronauții sunt teribil de pretențioși - au constant nevoie de apă, mâncare și, mai ales, de oxigen ca să-și facă treaba. Cu toate acestea, sunt la mare căutare. Recent, Agenția Spațială Europeană (ESA) a scos la concurs câteva astfel de posturi, competiție în care s-au înscris peste 22.000 de candidați, printre care se numără și 255 de români. Prima etapă va fi una de triere a CV-urilor candidaților, după care, în această lună, vor începe testele psihologice, primele dintr-o serie lungă de probe. Digi24.ro a încercat să afle de la reprezentanții români din ESA și Agenția Spațială Română, dar și de la cosmonautul Dumitru Prunariu ce anume te „califică” pentru a deveni un astronaut și ce șanse are România să trimită un al doilea om în spațiu în următorii ani.

Concurența este una foarte mare: 22.589 de candidați din 25 de țări „se bat” practic pentru „4-6 locuri de astronauți de carieră”.

În prezent, Agenția Spațială Europeană are angajați șapte astronauți „cu carte de muncă”: doi italieni, doi germani, un danez, un francez și un britanic. Astfel, ESA își propune, practic, să „pensioneze” o bună parte dintre aceștia și să-i înlocuiască cu unii noi.

În plus, ESA dorește să constituie în premieră o rezervă „extinsă” de circa 40-50 de persoane, gata oricând a deveni astronauți, la nevoie.

„Vor avea o rezervă, ca să nu-i mai coste altă selecție în viitor”, a explicat, pentru digi24.ro, cosmonautul român, Dumitru Prunariu. „Din cei 22.000, vor fi foarte mulți care vor fi apți să zboare în Cosmos. Vor avea o rezervă caldă, dar fiecare își va vedea de treabă la locul lui de muncă și dacă, va mai avea nevoie vreodată ESA de 2-3-4 astronauți în plus, îi va chema pe aceștia, nu o să mai facă o nouă selecție”.

Cu alte cuvinte, ESA își creează o „bază de date” cu persoane apte oricând să devină astronaut, odată ce au trecut toate testele și examenele.

În total, conform estimărilor, vorbim de circa 50-60 de astfel de persoane (astronauții care vor fi angajați de ESA, plus cei din „rezerva caldă”).

După finalizarea procesului de înscriere, urmează prima etapă eliminatorie, cea de „screening”, în care dosarele candidaților sunt atent verificate.

„ESA va filtra aceste CV-uri și dosare”, a declarat Flaviu Răducanu, vicepreședinte al ESA Board of Human Spaceflight and Robotic Space Exploration.

„Există un barem de dosar: se verifică dacă acesta răspunde criteriilor de profesionalism și sănătate ale ESA, de exemplu dacă respectivii candidați au certificat de sănătate specifică unui pilot clasa a II-a”, a spus Răducanu.

Fără un astfel de certificat (care în România poate fi obținut de la un cabinet atestat de Autoritatea Aeronautică Română), dosarul candidatului e respins din start.

De asemenea, în selecția pentru viitorii astronauți ai Agenției Spațiale Europene, sunt căutați absolvenții de „științe exacte” (inginerie, biologie, chimie, medicină etc.).

„Astronautul ESA are, ca destinație, stația spațială. Ce e stația spațială? Un mare laborator unde sunt trimise aparate care sunt testate. Astronautul are două joburi: întreținerea stației și experimentele: biologie moleculară, crescut șoareci, verificarea imponderabilității, etc. E un profil destul de complicat”