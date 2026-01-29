Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică după ce apelul depus de federația americană de Gimnastică a fost admis. În acest moment, cazul va fi judecat la TAS.

ACTUALIZARE 15:45 Tribunalul Federal Elveţian a decis trimiterea dosarului privind medalia de bronz cucerită de gimnasta Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), a declarat, joi, pentru Agerpres, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu.



El a precizat de asemenea că apelul făcut de gimnasta Sabrina Voinea a fost respins de Tribunalul Federal Elveţian.



„În primul şi în primul rând, doar avocaţii au fost notificaţi. Nu a apărut nimic pe site, raportul nu este public deocamdată. Din ceea ce ştim acum, se va publica mâine pe site. Deocamdată au fost notificate părţile. Studiem şi noi verdictul şi ne pregătim pentru următorii paşi. Această decizie spune că s-a respins apelul pentru Sabrina Voinea, tribunalul a reanalizat probele pe care federaţia de gimnastică americană le-a adus în discuţie şi le-a trimis spre reevaluare la TAS. Deocamdată, ceea ce se înţelege acum, în momentul de faţă, este ceea ce apare în comunicatul emis de avocaţi. Urmează ca mâine, după ce apare pe site şi întregul raport să putem face mai multe comentarii”, a afirmat Covaliu.



Preşedintele COSR a declarat totodată că instituţia pe care o conduce va analiza foarte bine întregul raport al Tribunalului Federal Elveţian înainte de a decide strategia pe care o va aborda la TAS.



„Noi apărăm poziţia României în primul şi în primul rând, pentru că este firesc, şi asta este datoria noastră. Vom vedea care sunt următorii paşi de făcut. Acum informaţia este proaspătă, nu vrem să ne pripim. Trebuie să analizăm foarte bine situaţia, să vedem ce strategie vom avea pentru a continua acest demers. Să vedem ce apare mâine pe site vizavi de întregul raport”.



România a cucerit medalia de bronz în concursul de sol de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 prin Ana Bărbosu. Pe 5 august, în finala de la sol, Ana Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766, astfel că a terminat pe poziţia a treia. Sabrina Maneca-Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă. Ulterior, Tribunalul de Arbitraj al Sportului (TAS) a decis ca medalia de bronz să revină gimnastei Ana Maria Bărbosu, aceasta fiind urmată pe locul 4 de Sabrina Maneca-Voinea şi pe 5 de americanca Jordan Chiles.



Ulterior, atât federaţia de gimnastică din SUA, cât şi gimnasta română Sabrina Maneca-Voinea au făcut apel la Tribunalul Federal Elveţian.



ȘTIREA INIȚIALĂ. După ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) îi acordase această medalie, în urma unei contestații depusă de delegația României, Tribunalul Federal Elvețian a luat altă decizie și a decis rejudecarea cazului.

Gimnasta Ana Maria Bărbosu, care a primit medalia de bronz câştigată în finala de la sol de la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, în urma deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv, în luna august 2024, a primit o lovitură total neașteptată, scrie DigiSport, care citează Golazo. Însă, cazul a ajuns și pe masa celor de la Tribunalul Federal Elvețian, iar cei de acolo au decis azi, joi, 29 ianuarie 2026, ca acest dosar să fie rejudecat. Hotărârea atacată nu mai produce efecte juridice. Cu alte cuvinte, medalia de bronz nu mai este, în acest moment, atribuită Anei Bărbosu.

Ce s-a întâmplat, de fapt în cazul Ana Maria Bărbosu?

Contestația formulată în cazul Sabrinei nu a fost analizată pe fond, revizuirea și recursul fiind respinse. În schimb, în cazul lui Jordan Chiles, cererea de revizuire a fost admisă, însă recursul a fost respins. Această situație a dus la trimiterea dosarului spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). În cadrul rejudecării, TAS va analiza proba video depusă de partea americană, respectiv înregistrarea realizată de Netflix, urmând să stabilească dacă aceasta este sau nu relevantă pentru soluționarea cauzei.

Tribunalul Federal Elvețian a constatat existența unor vicii grave de colaborare între TAS și partea americană, în special deficiențe serioase de comunicare. Totodată, instanța a reținut încălcări grave ale regulamentului de către Federația Internațională de Gimnastică.

Inițial, Jordan Chiles a fost notată cu 13.666. Antrenoarea sportivei a depus contestație, care a fost admisă de arbitri, nota fiind majorată la 13.766. În urma acestei modificări, sportiva americană a devansat-o pe Ana Maria Barbosu în clasamentul probei și a primit medalia de bronz. Comitetul Olimpic Român nu a acceptat această decizie și, la începutul lunii august, a depus o contestație la TAS, solicitând anularea modificării notei în favoarea lui Jordan Chiles. TAS a admis apelul României, iar pe 16 august 2024 Ana Barbosu a primit medalia de bronz obținută la Jocurile Olimpice de la Paris, în cadrul unei ceremonii organizate pe esplanada Casei Olimpice din București.

Ulterior, Comitetul Olimpic American a apelat la ultima cale de atac disponibilă pentru Jordan Chiles în vederea recuperării medaliei de bronz, sesizând Tribunalul Federal Elvețian.

Ce spune Corina Ungureanu

Despre acest caz a vorbit și Corina Ungureanu, fosta gimnastă de succes, dublă campioană mondială, dar și campioană europeană.

”Din păcate, dacă americanii vor putea dovedi că au făcut contestația în termenul de un minut (n.r. și nu într-un minut și 4 secunde, așa cum s-a consemnat în înregistrarea contestației), atunci Ana, din păcate, va pierde definitiv medalia.

Bronzul pe covor, real, medalia de bronz îi revenea Sabrinei. În acest moment, pentru medalia de bronz de luptă locurile 4 și locul 5.

La Sabina au fost două penalizări. Niciunui antrenor nu i-ar da prin cap să facă două contestații. Cami (a făcut o singură contestație).

Este dureros, pentru mine a fost un șoc. Speram că se va termina bine pentru România și cel mai dureros pentru Ana”, a explicat Corina Ungureanu, fosta gimnastă de succes, în direct la Digi 24.

Corina Ungureanu (45 de ani) este dublă campioană mondială cu echipa României și campioană europeană la sol, în 1998.

