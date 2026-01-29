Live TV

Unde merg românii cu avionul. Numărul de pasageri ai aeroporturilor Otopeni și Băneasa e în creștere

Data publicării:
aeroportul otopeni
Aeroportul Otopeni. Foto: Shutterstcok

17,7 milioane de pasageri au plecat cu avionul, în 2025, de pe aeroporturile din Capitală, în creştere cu peste 10% faţă de anul precedent, anunță Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

Potrivit oficialilor CNAB, Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti rămâne principalul hub, cu 17 milioane de pasageri şi o evoluţie constantă.

„Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu (AIBBAV) este vedeta procentelor: aproape 700.000 de călători în 2025, ceea ce înseamnă o creştere spectaculoasă de +548%”, transmit reprezentanţii companiei.

Aceasta, în condițiile în care Aeroportul Băneasa a fost închis până în 2022.

Numărul total de mişcări de aeronave a crescut cu 6%, mai spune CNAB.

„Cargo-ul accelerează: peste 43.900 de tone, în creştere cu 15,9%, susţinând economia şi conectivitatea regională”, se mai arată în comunicatul citat de News.ro.

Destinaţiile preferate ale pasagerilor care au ales aeroporturile din Bucureşti au fost, de pe Henri Coandă: Londra, Istanbul, Roma, Viena, Bergamo, Tel Aviv, Amsterdam, Paris, Madrid şi Frankfurt.

De pe Băneasa, cei mai mulți români au zburat cu precădere către Napoli, Budapesta, Varşovia, Londra, Cracovia, Abu Dhabi, Bergamo, Memmingen, Basel, Barcelona.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
3
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
vladimir-putin-karin-kneissl
5
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pasageri in avion
Propunerile Parlamentului European în legătură cu bagajul de mână în avion și despăgubirile pentru întârzieri. O primă decizie, votată
pasagera in aeroport
Românii călătoresc tot mai mult cu avionul. Record de pasageri, în 2025, pe aeroporturi: „Înainte ne chinuiam pe la microbuze”
scaune in avion
Pasagerii supraponderali, obligați să cumpere două locuri în avion. Zborurile din SUA se scumpesc
SINGAPORE, SINGAPORE - FEBRUARY 18: China s self-developed passenger jet C919 performs a rehearsal flight during a previ
Airbus a anunțat că sub 100 de aeronave A320 mai așteaptă remedierea softului după alerta globală declanșată de incidentul JetBlue
air france, avion, zbor
Gestul aparent banal care te poate costa 20.000 de euro în avion. Companiile aeriene franceze introduc cele mai dure sancțiuni
Recomandările redacţiei
hnshjns
Adriana Georgescu și falsul general SIE au fost arestați preventiv...
accidentul din timis
Noi date în cazul accidentului din Timiș: șoferul avea în sânge un...
Flags of iran and United States of america against the background of a fiery explosion. The concept of enmity and war between countries. Tense politic
Şeful armatei iraniene amenință cu o „ripostă zdrobitoare” în cazul...
ana maria barbosu
Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică. Cazul a fost trimis...
Ultimele știri
Ungaria avertizează: antrenamentele UE în Ucraina ar putea declanșa un război mondial
Doi dintre adolescenții care au atacat cu cuțitul un taximetrist au fost arestați preventiv. Băiatul de 13 ani a fost lăsat liber
BNR, anunț despre evoluția inflației din acest an. Ce spune despre creșterea economică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis nu are habar că suferă de demență. Soția lui e “cu adevărat recunoscătoare că nu știe”: “Ne-am...
Cancan
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Fanatik.ro
Câte locuri trebuia să aibă, de fapt, stadionul lui Dinamo, care astăzi este demolat. Numărul era uriaș, i...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Nsimba, Bîrligea sau Karamoko? Care este cel mai bun atacant în acest moment în SuperLiga
Adevărul
Cine sunt tinerii fani PAOK care au murit în accidentul din Timiș. Nu au ratat niciun meci în deplasare al...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii. Gemenele cuplului s-au...
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să...
Newsweek
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Unii pensionari nu iau nici 2.000 lei pensie. Care e motivul?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Natalie Portman, critici dure la adresa Oscarurilor din 2026: „Regizoarele sunt ignorate. Mai avem mult de...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN