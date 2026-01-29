Unde merg românii cu avionul. Numărul de pasageri ai aeroporturilor Otopeni și Băneasa e în creștere

17,7 milioane de pasageri au plecat cu avionul, în 2025, de pe aeroporturile din Capitală, în creştere cu peste 10% faţă de anul precedent, anunță Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

Potrivit oficialilor CNAB, Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti rămâne principalul hub, cu 17 milioane de pasageri şi o evoluţie constantă.

„Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu (AIBBAV) este vedeta procentelor: aproape 700.000 de călători în 2025, ceea ce înseamnă o creştere spectaculoasă de +548%”, transmit reprezentanţii companiei.

Aceasta, în condițiile în care Aeroportul Băneasa a fost închis până în 2022.

Numărul total de mişcări de aeronave a crescut cu 6%, mai spune CNAB.

„Cargo-ul accelerează: peste 43.900 de tone, în creştere cu 15,9%, susţinând economia şi conectivitatea regională”, se mai arată în comunicatul citat de News.ro.

Destinaţiile preferate ale pasagerilor care au ales aeroporturile din Bucureşti au fost, de pe Henri Coandă: Londra, Istanbul, Roma, Viena, Bergamo, Tel Aviv, Amsterdam, Paris, Madrid şi Frankfurt.

De pe Băneasa, cei mai mulți români au zburat cu precădere către Napoli, Budapesta, Varşovia, Londra, Cracovia, Abu Dhabi, Bergamo, Memmingen, Basel, Barcelona.

