După anunțul privind înființarea unui grup de lucru pentru oportunitatea reducerii vârstei de răspundere penală, Radu Marinescu a afirmat joi, 29 ianuarie, la Digi24, că Ministerul Justiției va lucra săptămânal și va colabora cu toate entitățile relevante pentru ca în cel mai scurt timp posibil să existe o concluzie care să ofere „pârghiile legale necesare pentru ca, cel puțin pe coordonata penală, să putem interveni în astfel de situații”. Ministrul Justiției a punctat că prevenția joacă un rol important și că România nu are o strategie națională integrată pentru a aborda fenomenul de infracționalitate în rândul minorilor.

„Situația petrecută cu această crimă îngrozitoare a declanșat cel puțin necesitatea de a examina, cu foarte multă rigoare și cu foarte multă seriozitate, aptitudinea legislației actuale de a răspunde unor astfel de situații. Am considerat că este oportun, este necesar să constituim acest grup de lucru la nivelul Ministerului Justiției. Ministerul Justiției are competențe legislative în ceea ce privește legislația penală, Codul Penal, Codul de procedură penală, și să examinăm o chestiune care este foarte serioasă, care este foarte importantă și care necesită și foarte multă implicare din partea specialiștilor și abordare științifică. Este nevoie în România astăzi să modificăm condițiile răspunderii penale a minorilor? Este nevoie, în acest context, să reducem vârsta de răspundere penală care în momentul de față este de la 14 ani în sus? Minorii sub 14 ani nu răspund sau este oportun să găsim alte mecanisme prin care să facem ca, păstrând o vârstă legală minimă de răspundere, să se poată totuși răspunde și sub această vârstă, sub rezerva stabilirii cu certitudine a existenței discernământului.

În această crimă oribilă am avut minori, sigur și peste vârsta de 14 ani, dar am avut și un minor sub vârsta aceasta, 13 ani, care a contribuit la crimă, se pare, într-un context care denotă că avea cunoștință de ceea ce face și chiar pregătea această crimă.

Vom lucra săptămânal, vom colabora cu toate entitățile relevante. Dorim să avem un feedback puternic din partea magistraturii, a parchetelor, specialiștilor în criminalistică și, bineînțeles, în medicină legală, psihiatrie, societate civilă, evident, avocați. În cel mai rapid timp posibil să avem o concluzie care să fie foarte bine fundamentată și să ne ofere pârghiile legale necesare pentru ca, cel puțin pe coordonata penală, să putem interveni în astfel de situații.

Dezbaterea despre această componentă coordonată penală cu privire la răspunderea minorilor și necesitatea scăderii vârstei este o dezbatere care se poartă la nivel european și la nivel național. Au mai existat situații, chiar notorii, de comitere de fapte grave de către minori, sub vârsta de 14 ani. În Europa există o diferență semnificativă de la state la state”, a spus ministrul Justiției.

În plus, Radu Marinescu a punctat faptul că prevenția joacă un rol important.

„Sunt state care incriminează faptele săvârșite de minori și le atrage răspunderea începând cu vârste timpurii, 10 ani, 12 ani. Alte state merg puțin mai mai sus. Noi facem ceea ce ține de competențele noastre și de limitele noastre. Ministerul Justiției poate acționa pe coordonata de reformă a legislației penale, dar nu cu legislație penală rezolvăm toate problemele.

Prevenția este foarte importantă, de aceea noi am mers mai departe, cel puțin în intervențiile mele publice, am spus că ne lipsește o strategie națională integrată, unitară cu privire la abordarea acestui fenomen de infracționalitate a minorilor, care trebuie să aibă și componenta de prevenție, componenta educațională, componenta de asistență socială și, la la final, această componentă incriminatorie, sancționatorie.

Deci, evident că avem în vedere și aceste aspecte preventive, educative, și dezbaterea pe care noi o realizăm aici, pe coordonata noastră de responsabilitate, cea a legislației penale, trebuie să meargă și mai departe. Să integreze și ceilalți factori responsabili, ca să putem să răspundem împreună, multidisciplinar, la aceste provocări”, a afirmat Radu Marinescu.

