Live TV

Merele vândute în 13 țări europene sunt contaminate cu un nivel alarmant de „cocktailuri de pesticide” (studiu)

Data actualizării: Data publicării:
Hand picking apples
Fludioxonil, un pesticid PFAS, a fost găsit în aproape 40% dintre probele selectate pentru studiu. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Reglementarea pesticidelor, blocată la Bruxelles Pesticidele și „substanțele chimice eterne”

Potrivit unui raport al unei organizații neguvernamentale, treisprezece țări europene vând în piețe și în supermarketuri mere cu un nivel îngrijorător de reziduuri de pesticide, cunoscute sub denumirea de „cocktailuri de pesticide”. Raportul solicită Uniunii Europene să reglementeze mai strict expunerea la aceste substanțe chimice și critică procedura de evaluare a riscurilor, care analizează pesticidele separat.

Belgia, Croația, Cehia, Danemarca, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Spania și Elveția au raportat contaminarea merelor, potrivit celui mai recent raport al Pesticide Action Network (PAN) Europe, care critică procedura UE de evaluare a riscurilor pentru faptul că tratează pesticidele izolat și ignoră efectul de „cocktail”, scrie Euronews.

„Unul dintre cele mai frapante rezultate este că 85% dintre merele testate conțineau mai multe reziduuri de pesticide”, a declarat Gergely Simon, activist al PAN Europe. „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a primit, acum 20 de ani, sarcina de a dezvolta o metodologie pentru reglementarea efectelor combinate ale pesticidelor, dar încă nu și-a îndeplinit această obligație legală.”

Raportul subliniază că, dacă aceste mere ar fi vândute sub formă de alimente procesate pentru bebeluși, 93% dintre ele ar depăși limita legală a UE privind nivelurile de pesticide pentru copiii sub trei ani.

„Părinții tineri nu sunt conștienți că hrănirea copiilor cu fructe și legume convenționale proaspete le crește semnificativ expunerea la pesticide, uneori de peste 600 de ori”, a spus Simon. „Autoritățile publice ar trebui să îi informeze și să promoveze cu prioritate alimentele ecologice.”

Reglementarea pesticidelor, blocată la Bruxelles

Raportul apare în contextul în care regulile UE privind „cocktailurile de pesticide” sunt încă blocate, numeroase organizații făcând apel la Comisia Europeană și la EFSA să accelereze evaluarea cumulativă a riscurilor.

Deși problema evaluării efectelor combinate ale mai multor pesticide a fost recunoscută încă din 2005, abia în 2020 EFSA a realizat o evaluare-pilot privind efectele asupra tiroidei și sistemului nervos. Din 2021, Comisia și EFSA lucrează la extinderea evaluărilor cumulative către mai multe grupuri de pesticide, cu scopul de a le integra complet în legislație până în 2030.

Un purtător de cuvânt al EFSA a declarat că evaluarea problemei „cocktailului de pesticide” este „complexă”, implicând seturi mari de date, instrumente software noi și o colaborare extinsă cu parteneri din UE și din afara acesteia. Euronews a solicitat un punct de vedere Comisiei Europene, dar nu a primit un răspuns până la publicarea articolului.

„În prezent, pregătim ghiduri privind modul de realizare a evaluărilor cumulative de risc înainte ca utilizarea unui pesticid să fie autorizată, în contextul stabilirii nivelurilor maxime de reziduuri”, a spus purtătorul de cuvânt.

Un exercițiu-pilot cu statele membre este planificat pentru sfârșitul anului 2026, pentru a permite experților naționali să testeze instrumentele și metodologia dezvoltate de EFSA.

Pesticidele și „substanțele chimice eterne”

Studiul științific al PAN Europe a fost realizat între 1 și 20 septembrie 2025. Cercetătorii au selectat între trei și cinci probe de mere convenționale produse local, din supermarketuri sau piețe, totalizând 59 de mostre naționale. Rezultatele arată că:

  • 71% dintre probe conțineau cel puțin un reziduu din categoria celor mai toxice pesticide din UE;
  • 64% conțineau cel puțin un reziduu de pesticide PFAS, cunoscute drept „substanțe chimice eterne”;
  • 36% conțineau un pesticid neurotoxic.

Fludioxonil, un pesticid PFAS, a fost găsit în aproape 40% dintre probe. Raportul menționează că această substanță periculoasă a fost clasificată în UE drept perturbator endocrin în 2024.

„Ar fi trebuit să fie interzis, dar statele membre ale UE blochează acest lucru de un an. Este toxic pentru ficat și rinichi la oameni și distruge populațiile de pești și amfibieni din mediile acvatice”, a transmis PAN Europe într-un comunicat.

În decembrie 2025, Comisia a propus modificări care ar slăbi reglementarea pesticidelor, permițând aprobări pe termen nelimitat și eliminând obligația de reevaluare a toxicității pe baza noilor dovezi științifice la fiecare 10 - 15 ani. Propunerea ar permite, de asemenea, statelor membre să ignore cele mai recente descoperiri științifice atunci când evaluează riscurile pesticidelor.

„Există tot mai multe dovezi științifice că expunerea la pesticide prin alimente este legată de infertilitate și, posibil, de cancer”, a declarat Simon. „Expunerea constantă a cetățenilor la amestecuri de substanțe toxice prin alimente, aer sau praf nu este luată în considerare. Această problemă importantă trebuie abordată de autoritățile de reglementare.”

Citește și Niveluri ridicate de „chimicale eterne”, găsite în cerealele de mic dejun din Europa. Ce alte alimente sunt contaminate cu TFA (studiu)

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
3
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
vladimir-putin-karin-kneissl
5
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Group of Ukrainian soldiers equipped with modern American assault rifle training at the shooting range outdoor. Armed forces of Ukraine fighting for freedom and protecting the country
Ungaria avertizează: antrenamentele UE în Ucraina ar putea declanșa un război mondial
profimedia-1060282816
Uniunea Europeană și Vietnam își ridică relațiile la nivel de parteneriat strategic global: „O bornă istorică”
marco rubio profimedia
Marco Rubio afirmă că NATO trebuie „reimaginată” pentru a rămâne puternică. SUA „nu au resurse nelimitate”
PTVmNWJjZWE1MjFiMmJkZDE2NGNhYTU4NjM5NTI1YWJh.thumb
Irineu Darău, despre programul SAFE: „Negociem la sânge ca echipamentele militare să fie produse în țară, de către români”
petrolier
„Ruşii nu sunt atât de înfricoşători”. Ucraina cere UE să acţioneze „fizic” împotriva petrolierelor din flota-fantomă a lui Putin
Recomandările redacţiei
hnshjns
Adriana Georgescu și falsul general SIE au fost arestați preventiv...
accidentul din timis
Noi date în cazul accidentului din Timiș: șoferul avea în sânge un...
Flags of iran and United States of america against the background of a fiery explosion. The concept of enmity and war between countries. Tense politic
Şeful armatei iraniene amenință cu o „ripostă zdrobitoare” în cazul...
ana maria barbosu
Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică. Cazul a fost trimis...
Ultimele știri
Doi dintre adolescenții care au atacat cu cuțitul un taximetrist au fost arestați preventiv. Băiatul de 13 ani a fost lăsat liber
BNR, anunț despre evoluția inflației din acest an. Ce spune despre creșterea economică
Avertisment de la Kremlin pentru Trump: Condițiile Rusiei pentru un nou tratat nuclear cu SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis nu are habar că suferă de demență. Soția lui e “cu adevărat recunoscătoare că nu știe”: “Ne-am...
Cancan
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Fanatik.ro
Câte locuri trebuia să aibă, de fapt, stadionul lui Dinamo, care astăzi este demolat. Numărul era uriaș, i...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Nsimba, Bîrligea sau Karamoko? Care este cel mai bun atacant în acest moment în SuperLiga
Adevărul
Cine sunt tinerii fani PAOK care au murit în accidentul din Timiș. Nu au ratat niciun meci în deplasare al...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii. Gemenele cuplului s-au...
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să...
Newsweek
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Unii pensionari nu iau nici 2.000 lei pensie. Care e motivul?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Natalie Portman, critici dure la adresa Oscarurilor din 2026: „Regizoarele sunt ignorate. Mai avem mult de...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN