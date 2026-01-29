Merele vândute în 13 țări europene sunt contaminate cu un nivel alarmant de „cocktailuri de pesticide” (studiu)

Potrivit unui raport al unei organizații neguvernamentale, treisprezece țări europene vând în piețe și în supermarketuri mere cu un nivel îngrijorător de reziduuri de pesticide, cunoscute sub denumirea de „cocktailuri de pesticide”. Raportul solicită Uniunii Europene să reglementeze mai strict expunerea la aceste substanțe chimice și critică procedura de evaluare a riscurilor, care analizează pesticidele separat.

Belgia, Croația, Cehia, Danemarca, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Spania și Elveția au raportat contaminarea merelor, potrivit celui mai recent raport al Pesticide Action Network (PAN) Europe, care critică procedura UE de evaluare a riscurilor pentru faptul că tratează pesticidele izolat și ignoră efectul de „cocktail”, scrie Euronews.

„Unul dintre cele mai frapante rezultate este că 85% dintre merele testate conțineau mai multe reziduuri de pesticide”, a declarat Gergely Simon, activist al PAN Europe. „Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a primit, acum 20 de ani, sarcina de a dezvolta o metodologie pentru reglementarea efectelor combinate ale pesticidelor, dar încă nu și-a îndeplinit această obligație legală.”

Raportul subliniază că, dacă aceste mere ar fi vândute sub formă de alimente procesate pentru bebeluși, 93% dintre ele ar depăși limita legală a UE privind nivelurile de pesticide pentru copiii sub trei ani.

„Părinții tineri nu sunt conștienți că hrănirea copiilor cu fructe și legume convenționale proaspete le crește semnificativ expunerea la pesticide, uneori de peste 600 de ori”, a spus Simon. „Autoritățile publice ar trebui să îi informeze și să promoveze cu prioritate alimentele ecologice.”

Reglementarea pesticidelor, blocată la Bruxelles

Raportul apare în contextul în care regulile UE privind „cocktailurile de pesticide” sunt încă blocate, numeroase organizații făcând apel la Comisia Europeană și la EFSA să accelereze evaluarea cumulativă a riscurilor.

Deși problema evaluării efectelor combinate ale mai multor pesticide a fost recunoscută încă din 2005, abia în 2020 EFSA a realizat o evaluare-pilot privind efectele asupra tiroidei și sistemului nervos. Din 2021, Comisia și EFSA lucrează la extinderea evaluărilor cumulative către mai multe grupuri de pesticide, cu scopul de a le integra complet în legislație până în 2030.

Un purtător de cuvânt al EFSA a declarat că evaluarea problemei „cocktailului de pesticide” este „complexă”, implicând seturi mari de date, instrumente software noi și o colaborare extinsă cu parteneri din UE și din afara acesteia. Euronews a solicitat un punct de vedere Comisiei Europene, dar nu a primit un răspuns până la publicarea articolului.

„În prezent, pregătim ghiduri privind modul de realizare a evaluărilor cumulative de risc înainte ca utilizarea unui pesticid să fie autorizată, în contextul stabilirii nivelurilor maxime de reziduuri”, a spus purtătorul de cuvânt.

Un exercițiu-pilot cu statele membre este planificat pentru sfârșitul anului 2026, pentru a permite experților naționali să testeze instrumentele și metodologia dezvoltate de EFSA.

Pesticidele și „substanțele chimice eterne”

Studiul științific al PAN Europe a fost realizat între 1 și 20 septembrie 2025. Cercetătorii au selectat între trei și cinci probe de mere convenționale produse local, din supermarketuri sau piețe, totalizând 59 de mostre naționale. Rezultatele arată că:

71% dintre probe conțineau cel puțin un reziduu din categoria celor mai toxice pesticide din UE;

64% conțineau cel puțin un reziduu de pesticide PFAS, cunoscute drept „substanțe chimice eterne”;

36% conțineau un pesticid neurotoxic.

Fludioxonil, un pesticid PFAS, a fost găsit în aproape 40% dintre probe. Raportul menționează că această substanță periculoasă a fost clasificată în UE drept perturbator endocrin în 2024.

„Ar fi trebuit să fie interzis, dar statele membre ale UE blochează acest lucru de un an. Este toxic pentru ficat și rinichi la oameni și distruge populațiile de pești și amfibieni din mediile acvatice”, a transmis PAN Europe într-un comunicat.

În decembrie 2025, Comisia a propus modificări care ar slăbi reglementarea pesticidelor, permițând aprobări pe termen nelimitat și eliminând obligația de reevaluare a toxicității pe baza noilor dovezi științifice la fiecare 10 - 15 ani. Propunerea ar permite, de asemenea, statelor membre să ignore cele mai recente descoperiri științifice atunci când evaluează riscurile pesticidelor.

„Există tot mai multe dovezi științifice că expunerea la pesticide prin alimente este legată de infertilitate și, posibil, de cancer”, a declarat Simon. „Expunerea constantă a cetățenilor la amestecuri de substanțe toxice prin alimente, aer sau praf nu este luată în considerare. Această problemă importantă trebuie abordată de autoritățile de reglementare.”

