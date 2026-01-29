Curtea de Apel București a respins acțiunea angajaților ANRE privind reducerea salariilor. Decizia nu este definitivă

Curtea de Apel București a respins, în primă instanță, acțiunea formulată de angajații ANRE, după primul termen de judecată care a avut loc joi, 29 ianuarie. Dosarul a fost analizat de un complet al Secției de Contencios administrativ și fiscal și vizează un litigiu în care 102 salariați ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și-au chemat în judecată angajatorul, contestând reducerea salariilor.

ACTUALIZARE Potrivit soluției pe scurt, instanța a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a președintelui ANRE și a respins acțiunea formulată împotriva acestuia, motivând că a fost introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Totodată, judecătorii au respins, ca neîntemeiate, excepțiile lipsei de interes și ale inadmisibilității, iar în final au respins cererea ca neîntemeiată.

„Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu acest pârât ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă. Respinge excepţiile lipsei de interes şi inadmisibilităţii, că neîntemeiate. Respinge acţiunea, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se va depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 29.01.2026”, se arată în soluția pe scurt.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termenul legal.

Președintele ANRE, George Niculescu, a declarat pentru Agerpres că hotărârea confirmă legalitatea reorganizării instituției.

„S-a pronunţat Curtea de Apel şi a respins ca neîntemeiată acţiunea colegilor mei, a salariaţilor ANRE. (...) Decizia Curţii de Apel de a respinge cererea angajaţilor cu privire la suspendarea reorganizării ne dă cumva certitudinea că această reorganizare făcută în baza Legii 145, cu scopul de a eficientiza activitatea instituţiei, a fost făcută în spiritul şi litera legii”, a spus Niculescu.

Acesta a subliniat că salariații pot formula recurs în termen de cinci zile și au dreptul să utilizeze toate căile legale de atac: „Sunt cinci zile, termen în care pot face recurs. Fiecare, evident, are tot dreptul să utilizeze toate căile legale de atac. În situaţia respectivă, noi vom utiliza, ca şi instituţie, toate căile de apărare”.

Niculescu a reiterat că toate actele privind reorganizarea au fost emise înainte de termenul-limită prevăzut de lege, respectiv 1 ianuarie 2026.

„Noi, actele cu privire la reducerea numărului de posturi şi la tăierea salariilor cu 30%, le-am emis înainte de expirarea acestui termen. Nu am depăşit niciun fel de temei legal instituit de Guvernul României. (...) Angajaţii au solicitat suspendarea reorganizării tocmai ca să nu li se aplice tăieri de salarii şi disponibilizări”, a mai punctat acesta.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti (CAB) sunt aşteptaţi să ia o decizie, joi, după ce săptămâna trecută au amânat pronunţarea, în cazul celor peste o sută de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) care au cerut în instanţă suspendarea actelor privind reorganizarea instituţiei şi reducerea cheltuielilor, aprobate la sfârşitul anului trecut, în cadrul reformei asumate de Guvernul Bolojan. O cerere similară au făcut, tot la CAB, peste 150 de salariaţi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), acest dosar având termen de judecată în 3 februarie. La sfârşitul anului trecut, instanţa a dat câştig de cauză celor peste 330 de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) care au contestat concedierile şi reducerile de venituri cuprinse în planul de reorganizare, blocând astfel aplicarea acestor măsuri, în condiţiile în care decizia este executorie, chiar dacă nu e definitivă, scrie News.ro.

Pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, în contencios administrativ, se află cererea de suspendare a punerii în executare a unor acte aprobate la sfârşitul anului trecut, care vizează reorganizarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) şi reducerea cheltuielilor în instituţie. Acţiunea celor peste o sută de reclamanţi, angajaţi ai ANRE, îndreptată împotriva autorităţii şi a preşedintelui acesteia, a fost înregistrată la Curtea de Apel Bucureşti în 8 ianuarie.

Potrivit datelor de pe portalul instanţelor de judecată, obiectul dosarului îl constituie suspendarea executării actelor administrative - „Ord.84/17.12.2025, Dec.511/22.12.2025, Ord. 6/19.12.2025, Ord.7/19.12.2025”.

O cerere similară au făcut, tot la Curtea de Apel Bucureşti, peste 150 de salariaţi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), care contestă o hotărâre a ASF prin care sunt reduse salariile angajaţilor. Acest dosar, înregistrat la CAB în 13 ianuarie, are termen de judecată la data de 3 februarie 2026.

La sfârşitul anului trecut, Curtea de Apel Bucureşti a dat câştig de cauză celor peste 330 de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) care au contestat concedierile şi reducerile de venituri cuprinse în măsurile de reorganizare prevăzute de Legea 145/2025, privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome. Astfel, instanţa a suspendat punerea în executare a actelor administrative, blocând în acest fel aplicarea acestor măsuri, în condiţiile în care, deşi nu este definitivă, decizia este executorie.

„Admite cererea de suspendare acte administrative formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâta ANCOM. Dispune suspendarea executării până la pronunţarea instanţei de fond a următoarelor decizii emise de preşedintele ANCOM: decizia 678/16.12.2025 prin care se identifică compartimentele şi funcţiile de specialitate, respectiv compartimentele şi funcţiile suport din cadrul ANCOM, prevăzute în organigrama de la 01.01.2025; decizia 679/16.12.2025 prin care se stabileşte şi se aprobă procedura de selecţie a personalului ANCOM în vederea încetării raporturilor de muncă ca urmare a aplicării masurilor de reorganizare prevăzute de Legea 145/2025; decizia 680/16.12.2025 prin care se aprobă reorganizarea ANCOM, respectiv organigrama şi statul de funcţii aplicabile la nivelul ANCOM de la data de 01.01.2026”, se arăta în soluţia pe scurt a instanţei, pronunţată în 30 decembrie 2025.

Potrivit aceleiaşi hotărâri, instanţa a dispus „suspendarea întregii proceduri de reorganizare ANCOM, a termenelor de preaviz şi a deciziilor individuale de concediere ce vor fi emise”, ca o consecinţă a suspendării executării deciziilor menţionate anterior. Decizia este executorie de drept, cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

În acest dosar, angajaţii ANCOM sunt reprezentaţi de Casa de avocatură Gheorghe Piperea (europarlamentar AUR).

