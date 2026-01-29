Avertismentul lansat de un economist american: „Vine o criză financiară care va face criza din 2008 să pară floare la ureche”

Prețul aurului a depășit pentru prima dată pragul de 5.000 de dolari (4.211 de euro) pe uncie duminică seara. Investitorii s-au îndreptat către acest activ considerat refugiu sigur, pe fondul îngrijorării că președintele american Donald Trump va afecta relațiile cu aliații cheie, de la Europa până la Canada. În timp ce prețul aurului continuă să urce, economistul american Peter Schiff spune că investitorii nu ar trebui să vadă acest trend doar ca pe o formă de protecție, ci ca pe un semnal de alarmă: inflația accelerează, dolarul american își pierde credibilitatea la nivel global, iar o criză economică majoră se apropie, potrivit Fox Business.

„Aurul și argintul ne avertizează despre o criză mai gravă care va lovi fie la sfârșitul acestui an, fie poate anul viitor. Ne îndreptăm spre o criză a dolarului american și o criză a datoriei suverane”, a declarat Schiff marți după-amiază la „The Claman Countdown”.

„Băncile centrale cumpără aur pentru a-și susține monedele. Se descotorosesc de dolari. Se descotorosesc de titluri de stat”, a continuat el. „Ne îndreptăm din nou către o criză economică care va face ca criza financiară din 2008 să pară o joacă de copii.”

Carrie Sheffield, analist politic senior la Independent Women’s Forum, a declarat miercuri pentru Fox News Digital că unora dintre comentatori „le place să apară la televizor cu previziuni zgomotoase” care adesea nu corespund realității.

Guvernul federal este principalul motiv pentru care aurul a atins un preț record

Brokerul de bursă și-a început argumentația inițială afirmând că guvernul federal este principalul motiv pentru care aurul a atins un preț record, deoarece dolarul american se află „la un nivel minim istoric”.

Sheffield a subliniat și faptul că inflația a fost mult mai mică în perioada politicilor promovate de Donald Trump în primul decât în timpul administrației Biden, citând date ale Biroului de Statistică a Muncii din SUA, care arată o creștere economică mai puternică și prețuri mai stabile în 2025.

„În al doilea mandat al președintelui Trump, datele Biroului de Statistică arată că inflația a fost în medie de 2,7%. Comparativ, în perioada administrației Biden a fost de 5%, iar în primul mandat al lui Trump a fost de doar 1,9%. Datorită politicilor fiscale, de reglementare și energetice, economia SUA a crescut cu 4,4% în trimestrul al treilea din 2025, iar Rezerva Federală din Atlanta estimează o creștere de 5,4% în trimestrul al patrulea”, a spus Sheffield.

Gazda emisiunii, Liz Claman, a intervenit spunând că datele economice sunt, per ansamblu, bune.

„Avem cifre destul de solide. E adevărat că încrederea consumatorilor fluctuează de la o lună la alta, dar veniturile oamenilor sunt stabile. Începem să vedem creșteri reale ale productivității”, a spus Claman.

Schiff a respins însă aceste concluzii.

„Din păcate, aceste cifre nu sunt corecte. Sunt distorsionate și vor fi revizuite. O mare parte din ele este influențată de inflație. Inflația va fi mult mai periculoasă în următorii ani decât a fost în timpul administrației Biden. Asta ne spun aurul și argintul. Sunt un avertisment”, a declarat economistul.

Paralelă cu perioada de dinaintea crizei din 2008

El a făcut o paralelă cu perioada de dinaintea crizei din 2008.

„Exact ca în 2007, când a explodat piața creditelor subprime – un lucru pe care îl prevăzusem cu ani înainte – am știut că urmează o criză mult mai mare. Dar comunitatea financiară, Rezerva Federală și Ben Bernanke spuneau atunci că problema este izolată. Nu au înțeles ce se întâmplă”, a explicat Schiff.

Economistul a mai susținut că economia americană depinde în mare măsură de restul lumii.

„Noi depindem de lume. Ei ne furnizează bunurile pe care nu le producem și ne împrumută banii pe care nu îi economisim. Trump vede lucrurile invers. Economia mondială nu funcționează datorită Americii, ci economia Americii funcționează datorită lumii”, a spus Schiff. „Avem o economie bazată pe consum și pe credit, construită pe statutul dolarului ca monedă de rezervă globală. Iar lumea începe să retragă acest sprijin. Dolarul se va prăbuși și va fi înlocuit de aur”.

Schiff a adăugat că nu există o limită maximă pentru prețul aurului, deoarece „nu există un prag minim pentru dolar”.

„Diferența majoră dintre criza care urmează și cea din 2008 este că aceasta va fi concentrată în America. Nu va fi exportată în restul lumii”, a mai spus el. „Va fi o criză financiară globală, dar una care va lovi în primul rând Statele Unite. Restul lumii va avea chiar de câștigat”.

Carrie Sheffield a contrazis aceste afirmații, susținând că, în ciuda tensiunilor internaționale din Venezuela, Rusia și Iran, situația internă a Statelor Unite rămâne solidă sub administrația Trump.

„La nivel intern, Statele Unite se află într-o poziție puternică și în creștere”, a spus Sheffield.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a transmis un mesaj similar de optimism, invocând investițiile străine și cererea record pentru titlurile de stat americane.

Editor : M.C