Anchetă la Spitalul Arad. Doi paznici au luat scaunul pe care fusese aşezată o pacientă bolnavă: Noi nu stăm în picioare la serviciu

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a demarat o anchetă, după ce o femeie a reclamat că, după ce a fost aşezată pe un scaun, cu simptome de infecţie respiratorie, întrucât nu existau destule paturi în Unitatea de Primiri Urgenţe, agenţii de pază din unitate i-au luat scaunul.

Cei doi – un bărbat şi o femeie – ar fi afirmat că ei nu vor sta în picioare pe durata serviciului, pentru ca pacienţii să stea jos, informează News.ro.



„Nu sunt genul de om care să fac «reclamă», da nesimţiţii ăştia doi merită ...”, a scris pe Facebook, o femeie distribuind imagini cu personalul de pază de la Spitalul Judeţean Arad.

Femeia povesteşte că ea, soţul şi cele trei fete au ajuns la spital cu simptome de infecţie respiratorie şi se simţeau foarte rău.

„Între timp, le ia pe fete şi îmi spune că nu au paturi şi că va trebui să stăm toate 4 într-un pat. Na, am zis asta este. Le-am întins pe toate 3 fetiţele pe un pat şi mie îmi aduce o asistenta un scaun. Aveam nişte dureri groaznice, febră, frisoane .. efectiv simţeam că mor”, povesteşte femeia.

În scurt timp, paznicii au venit şi i-au cerut să se ridice de pe scaun, dar ea nu i-a băgat în seamă.

„Atât mi-a trebuit, că în sec doi m-au luat amândoi de umeri şi m-au ridicat de pe scaun şi au plecat cu tot cu scaun pentru că era al lor şi ei nu stau în picioare să stea bolnavii jos. (...) Încă nu pot să cred cu câtă nesimţire şi nepasere suntem trataţi. A început cearta, că nu am voie sa fac poze în spital”, a mai povestit femeia.

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a transmis, joi, printr-un comunicat că „nu tolerează asemenea comportamente din partea personalului unităţii sau a societăţilor comerciale cu care unitatea are încheiate contracte de prestări servicii”.

„Au fost convocaţi reprezentaţii societăţii, respectiv medicul şef şi asistentul şef al Unităţii de Primire Urgenţe pentru a verifica şi analiza situaţia reclamată în mediul on-line şi pentru a dispune măsurile necesare, conform contractelor de muncă şi de prestări servicii pentru ca astfel de comportamente să nu se mai repete”, au transmis reprezentanţii unităţii medicale.

Instituţia precizează că firmei de pază i s-a cerut înlocuirea agentului de pază din Unitatea de Primire Urgenţe şi reinstruirea tuturor agenţilor care lucrează în spital.

Editor : Sebastian Eduard