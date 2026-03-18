Anunțul Bisericii Ortodoxe Române în legătură cu unele practici apărute în online: „dezlegări”, „vrăjitorii” sau alte activități oculte

Surse neoficiale Discernământ și responsabilitate

Patriarhia Română avertizează asupra fraudelor din mediul online care folosesc în mod abuziv numele Bisericii, subliniind că Biserica Ortodoxă Română (BOR) nu practică şi nu încurajează sub nicio formă astfel de manifestări, care contravin învăţăturii de credinţă creştine şi spiritualităţii ortodoxe.

Potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei Române, transmis miercuri Agerpres, poziţia BOR survine în contextul apariţiei recente pe reţelele de socializare a unor conturi care pretind, în mod fals, că reprezintă personal clerical şi monahal şi prin intermediul cărora se solicită bani în schimbul unor practici neortodoxe (ghicitorie, „dezlegări”, „vrăjitorii” sau alte activităţi de natură ocultă),

„Patriarhia Română atrage atenţia asupra acestor tentative de fraudă, îndemnând la conştientizarea fenomenului şi informarea corectă, din surse oficiale, asupra modalităţilor de efectuare a donaţiilor. Biserica Ortodoxă Română nu practică şi nu încurajează sub nicio formă astfel de manifestări, care contravin învăţăturii de credinţă creştine şi spiritualităţii ortodoxe. Orice asociere a acestor practici cu viaţa clericală sau cu activitatea Bisericii este falsă şi neavenită”, transmite Patriarhia.

Conturile care folosesc imaginea unor presupuse „maici”, „monahi”, „preoţi” sau „vlădici” pentru a solicita bani în mediul online, în special prin intermediul reţelelor de socializare, fără o identificare verificabilă, trebuie tratate cu maximă prudenţă, subliniază Patriarhia.

Surse neoficiale

„Patriarhia Română face un apel către credincioşi: să nu dea curs solicitărilor de sprijin financiar provenite din surse neoficiale, neverificabile şi care promovează practici contrare învăţăturii de credinţă, în timp ce pretind o falsă afiliere la Biserica Ortodoxă Română; să verifice autenticitatea paginilor sau conturilor care invocă numele unor mănăstiri sau parohii, dar şi ale unor pretinşi clerici sau monahi; să se adreseze direct unităţilor bisericeşti cunoscute sau site-urilor oficiale atunci când doresc să ofere sprijin material; să semnaleze autorităţilor competente eventualele cazuri de fraudă”, afirmă sursa citată.

Discernământ și responsabilitate

Patriarhia Română îndeamnă la discernământ, responsabilitate şi informare corectă, subliniind că ajutorarea semenilor şi sprijinirea lăcaşurilor de cult parohiale şi mănăstireşti trebuie realizate în mod transparent şi în deplin acord cu valorile credinţei creştine.

La începutul lunii martie, o femeie de 35 de ani a fost reţinută şi ulterior plasată sub control judiciar sub acuzaţia de înşelăciune, după ce ar fi obţinut 6.700 de lei de la un bărbat sub pretextul efectuării unor ritualuri religioase în vederea împăcării cu iubita sa. Bărbatul a luat legătura cu „pretinsa măicuţă” prin intermediul unui site.

