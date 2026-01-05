Live TV

Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Secretarul de stat Raed Arafat, șef al Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), a anunțat luni, 5 ianuarie, că aproximativ 10.000 de persoane din județul Alba și 5.000 din județul Hunedoara nu au, în continuare, energie electrică, din cauza condițiilor meteo nefavorabile din ultimele zile. „Am ajuns la un moment dat la peste 90.000 de utilizatori fără curent electric la nivel național, însă cifra este în scădere”, a declarat șeful DSU, în cadrul unei conferințe de presă.

În județul Alba, numărul persoanelor rămase fără curent a scăzut de la aproximativ 43.000 la 10.000.

În județul Hunedoara, autoritățile au raportat circa 5.000 de persoane fără alimentare cu energie electrică.

„Din fericire, putem spune că situații foarte grave, ca impact al efectelor meteo, nu au avut loc. Situația a fost sub control, însă unele județe au fost afectate mai mult, în special pe partea de furnizare a curentului electric și, în unele zone din Alba, pe partea de alimentare cu apă”, a explicat Raed Arafat.

Generatoare trimise în zonele afectate

Pentru a limita impactul întreruperilor, autoritățile au trimis generatoare de mare capacitate în localitățile afectate.

Pe lângă cele puse la dispoziție de compania de electricitate, au fost mobilizate și generatoare ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, din județele limitrofe.

O parte dintre acestea asigură, în continuare, alimentarea cu energie în mai multe comune, până la remedierea completă a avariilor.

Potrivit șefului DSU, lucrările sunt îngreunate în special în zonele montane și împădurite, unde firele electrice au fost rupte și intervențiile necesită mai mult timp.

Zeci de echipe lucrează pe teren

În prezent, în județul Alba acționează 39 de echipe pentru remedierea defecțiunilor la rețeaua electrică, iar în județul Hunedoara sunt mobilizate peste 30 de echipe.

„Sperăm ca, în cel mai scurt timp, să remediem situația și să nu mai fie nevoie de utilizarea generatoarelor. Din păcate, nu toate zonele au putut fi conectate la generatoare, din motive tehnice, motiv pentru care prioritatea rămâne restabilirea alimentării cu energie electrică”, a mai spus Raed Arafat.

O altă problemă semnalată în ultimele zile a fost lipsa apei potabile în județul Alba, unde peste 8.000 de persoane au rămas fără alimentare, din cauza întreruperilor de curent.

Șeful DSU a precizat că situația a fost rezolvată integral: „Nu mai avem nicio persoană fără furnizarea apei. Reluarea alimentării cu energie electrică, fie prin repararea rețelei, fie prin utilizarea generatoarelor, a permis rezolvarea completă a acestei probleme”.

